El hijo de Ábalos niega ser 'custodio' de los fondos de su padre: "Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie"
El primogénito del exministro de Transportes ha defendido que ayudó económicamente a su padre cuando se divorció, pero no con el dinero de sus empresas. El hijo del exministro Jose Luis Ábalos es una de las más de 80 personas que declararán ante el juez en el juicio del caso de las mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.
El hijo José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha declarado ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, conocida como “caso Koldo”.
Durante su comparecencia, el hijo del exministro de Transportes ha rechazado de forma tajante haber actuado como “custodio” del dinero de su padre o haber gestionado fondos vinculados a la trama. Asimismo, ha negado haber compartido claves bancarias o haber operado conjuntamente con Koldo García, exasesor del exministro y una de las figuras centrales de la investigación.
El declarante ha explicado que la única relación económica con su padre consistió en un préstamo de aproximadamente 20 000 euros, asegurando que dicho importe procedía exclusivamente de sus propios ingresos. "Todo lo que yo le he dado a mi padre es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria, sin más", ha asegurado. En la misma línea, ha rechazado que ese dinero tenga origen en empresas radicadas en Colombia o que existan pagos ocultos relacionados con las adjudicaciones bajo sospecha.
El hijo del exministro Jose Luis Ábalos es una de las más de 80 personas que declararán ante el juez en el juicio del caso mascarillas que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo. Durante su comparecencia, también ha negado haber dado dinero alguna vez a Koldo, si bien ha reconocido que contrató los servicios de una empresa que administraba su pareja y precisado que la vinculación duró "muy poquito, dos meses".
Así, ha sostenido que las referencias al "café" "se debe" a sus "continuos viajes a Colombia". Cabe recordar que la UCO detectó en conversaciones intervenidas repetidas menciones al “café”, que podrían ser un posible código usado para referirse a dinero u operaciones ocultas, como suele analizarse en investigaciones de corrupción. "No puede existir vocabulario encriptado porque yo no tengo ni costumbre ni sé hablar en clave tampoco", ha apuntado.
La declaración de Víctor Ábalos se enmarca en la fase de instrucción, en la que el tribunal continúa recabando testimonios y pruebas antes de determinar posibles responsabilidades. Se espera un juicio largo: aunque los tres acusados declararán el 28 de abril, por ahora son sus familiares quienes han comenzado a testificar.
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