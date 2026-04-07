Epaiketa Auzitegi Gorenean

Abalosen semeak ukatu egin du aitaren diru funtsak kudeatu izana: "Nik ez dut klabean hitz egiten, ez aitarekin ez inorekin"

Astearte honetan hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor de Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren garain, musukoak erosteko lehiaketa publikoetatik irabaziak ateratzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta.

MADRID, 07/03/2026.- Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, atiende a los medios este martes en los alrededores del Tribunal Supremo donde ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/Sergio Pérez

Víctor Abalos Auzitegi Gorenaren inguruan. Argazkia: EFE

EITB

Victor Abalos, Jose Luis Abalos ministro ohiaren semeak ukatu egin du aitaren ondare eta diruaren zaindari lanak egin izana, eta, adierazi du aitari emandako diru guztia haren diru-sarreratik izan dela, "aitaren poltsikoa oso estu zegoelako", horren hitzetan. 

Gaur hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren okerrenean, musukoak erosteko lehiaketa publikoen bidez eskupekoak kobratzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta. 

Jose Luis Abalosen semea, Victor Abalos, izan da lehen lekukoa deklaratzen, eta aitortu du aitari 20.000 euro inguru maileguan eman izana, baina ziurtatu du aitari emandako diru guztia haren diru-sarreratik atera dela. Hala, ukatu egin du dirua Kolonbian kokatutako enpresa batetik etorri izana. 

Era berean onartu du Koldo Garciaren bikotekideak administratzen zuen enpresa baten zerbitzuak kontratatu zituela, baina zehaztu du harreman horrek "oso gutxi" iraun zuela; "bi hilabete". 

"Kafeari" buruzko aipamenak "Kolonbiara egiten dituen etengabeko bidaiengatik" direla esan du.  "Ez dago enkriptatutako hitzik, nik ez baitut horretarako ohiturarik, eta ez baitakit klabean hitz egiten", zehaztu du.

Epaiketak luze jotzea espero da: hiru akusatuek apirilaren 28an deklaratuko dute, eta, oraingoz, senideak hasi dira lekukotza ematen.

Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketa hasi da, maskarak erosteagatik
Zure interesekoa izan daiteke

