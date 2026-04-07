Abalosen semeak ukatu egin du aitaren diru funtsak kudeatu izana: "Nik ez dut klabean hitz egiten, ez aitarekin ez inorekin"
Victor Abalos, Jose Luis Abalos ministro ohiaren semeak ukatu egin du aitaren ondare eta diruaren zaindari lanak egin izana, eta, adierazi du aitari emandako diru guztia haren diru-sarreratik izan dela, "aitaren poltsikoa oso estu zegoelako", horren hitzetan.
Gaur hasi da garraio ministro ohiaren, haren aholkulari Koldo Garciaren eta Victor Aldamaren aurkako epaiketa. Pandemiaren okerrenean, musukoak erosteko lehiaketa publikoen bidez eskupekoak kobratzea leporatuta, 24 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak. Bi astez luzatuko da epaiketa, eta 80 lekukotik gora daude deklaratzera deituta.
Jose Luis Abalosen semea, Victor Abalos, izan da lehen lekukoa deklaratzen, eta aitortu du aitari 20.000 euro inguru maileguan eman izana, baina ziurtatu du aitari emandako diru guztia haren diru-sarreratik atera dela. Hala, ukatu egin du dirua Kolonbian kokatutako enpresa batetik etorri izana.
Era berean onartu du Koldo Garciaren bikotekideak administratzen zuen enpresa baten zerbitzuak kontratatu zituela, baina zehaztu du harreman horrek "oso gutxi" iraun zuela; "bi hilabete".
"Kafeari" buruzko aipamenak "Kolonbiara egiten dituen etengabeko bidaiengatik" direla esan du. "Ez dago enkriptatutako hitzik, nik ez baitut horretarako ohiturarik, eta ez baitakit klabean hitz egiten", zehaztu du.
Epaiketak luze jotzea espero da: hiru akusatuek apirilaren 28an deklaratuko dute, eta, oraingoz, senideak hasi dira lekukotza ematen.
Koldo Garciak “tentel” deitu dio Aldamari, eta epaiketa “lehertuko” duten frogak aurkeztuko dituela esan du
Jose Luis Abalosen aholkulari ohiak audio bat bidali du Telecincora, eta bertan adierazi du “erabat errugabeak” direla frogatuko dutela.
Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketa hasi da, maskarak iruzurrez erostea egotzita
Fiskaltzak eskatu du ministro ohiari 24 urteko espetxe-zigorra ezartzea; 19 urte, Garciari, eta 7 urte, Aldamari. 70 lekuko baino gehiago agertuko dira Auzitegi Gorenean.
Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioko buruzagitza akusatuen aulkian eseriko da gaurtik aurrera, Kitchen auziagatik
Fernandez Diaz Barne Ministerioaren buru zen, Fiskaltzaren arabera, 2013an Gurtel auziko frogak lortzeko Luis Barcenas PPko diruzain ohiaren esku "legez kontrako inteligentzia operazio bat" egitea pentsatu zutenean, eta, horrela, epailearen esku geratzea "saihesteko".