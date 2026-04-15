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Pardo de Vera declara que Aldama entraba y salía del Ministerio de Ábalos libremente

La expresidenta de Adif ha asegurado que nunca recibió "ninguna instrucción" para que Adif contratase a Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas en 2020 y se ha desvinculado asimismo de la elección de esta empresa.
Isabel Pardo de Vera
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pardo de Verak deklaratu du Aldama Garraio Ministerioan noiznahi ikusten zuela atzera eta aurrera
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EITB

Última actualización

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha reconocido que le "chocaba" ver al comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos y ha relatado cómo a veces se los encontraba reunidos junto al asesor Koldo García en el despacho del ministro. Según ha dicho, Aldama entraba y salía de la sede libremente. 

Pardo de Vera ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas contra el Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Ha afirmado que le extrañó ver a Aldama, una persona que no pertenecía al Ministerio, "varias veces" en Transportes. "A mí alguna más de una vez me citaban para despachar con el ministro y yo llegaba a despachar con el ministro y no estaba, y yo preguntaba. Y alguna que otra vez me encontré que en el despacho del ministro estaban Koldo y Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético profesional, institucional", ha sostenido.

Respecto a la adquisición de mascarillas en la pandemia, ha declarado que no tuvo ninguna intervención en la decisión de que fueran cinco millones las unidades a comprar por Adif. "Venía ya definido" por Transportes, ha expresado, para añadir que desconoce si había algún estudio que justificara esa cantidad. "Es una orden ministerial que acota que ha de ser por tramitación de emergencia y además que han de ser cinco millones. Por lo tanto, Adif ahí no tiene ningún papel", ha indicado.

La también exsecretaria de Estado de Transportes, acompañada de su abogado, ha asegurado que nunca recibió "ninguna instrucción" para que Adif contratase a Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas en 2020 y se ha desvinculado asimismo de la elección de esta empresa.

Sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco, por la que Pardo de Vera está investigada, la expresidenta de Adif ha dicho que no tenía "ninguna competencia" y que lo único que hizo fue "trasladárselo" a la presidencia de Ineco para someterla a su "consideración", "sin más importancia" y "nunca" como una "exigencia".

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