AUZITEGI GORENA
Pardo de Verak deklaratu du Aldama Garraio Ministerioan noiznahi ikusten zuela atzera eta aurrera

Auzitegi Gorenean egin duen deklarazioan, Adifeko presidente ohiak ukatu egin du inolako presiorik jasan izana musukoak erosteko edo inor entxufatzeko.

Isabel Pardo de Vera

Isabel Pardo de Vera Adifeko presidente ohia, Auzitegi Gorenean. Argazkia: Europa Press

EITB

Musukoen auzian, Isabel Pardo de Vera Adifeko presidente ohiak deklaratu du gaur lekuko gisa. Esan duenez, Victor Aldama enpresaria noiznahi ikusten zuen garai hartan Jose Luis Abalosek zuzentzen zuen Espainiako Gobernuaren Garraio Ministerioaren egoitzan atzera eta aurrera, eta horrek harritu egiten zuela ziurtatu du. 

Pandemia garaian musukoak legez kanpo erostea egotzita, Aldama, Abalos eta Koldo Garcia aholkulariaren aurkako epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Auzitegi Gorenak. Bere deklarazioan, Pardo de Verak ukatu egin du inolako presiorik jasan izana musukoak erosteko edo inor entxufatzeko. 

Ziurtatu du ez zuela zerikusirik izan Adifen izenean erosi ziren bost milioi musukoen erosketan, eta kopuru hori zergatik erosi zen ere ez dakiela esan du. "Garraio Ministerioak erabaki zuen guztia. Ministerioaren agindu batean jaso zuten larrialdiko eskaria zela eta bost milioi musuko izango zirela. Beraz, hor Adifek ez zuen zerikusirik izan", gaineratu du. 

Era berean, Garraioen Estatu idazkaria ere izan zenak azaldu du ez zuela inolako jarraibiderik jaso Soluciones de Gestion enpresa kontratatzeko, musukoak eskuratzeko 2020an. Adifek enpresa hori aukeratu izana ere ez zela bere erabakia izan adierazi du. 

Jessica Rodriguez Abalosen bikotekide ohiari Ineco enpresak egin zion kontratuari buruz ere eman ditu azalpenak. Berak egin zuen bakarra Rodriguezen curriculuma Inecoko giza baliabideen departamendura helaraztea izan zela defendatu du, baino inolako presorik eta exijentziarik egin gabe. 

Zure interesekoa izan daiteke

joseba asiron
Asironen esan du Aranzadiko etxegabetuei Udalak "behin behineko" irtenbidea eman ahal diela bakarrik

Joseba Asiron Iruñeko alkateak Aranzadiko eraikina hustea beharrezkoa zela defendatu du, arrazoi humanitarioak eta segurtasun arrazoiak direla eta. Ziurtatu du aterperik gabe geratu diren 98 pertsonen kasuak banan-banan aztertzen ari direla,  behin behineko irtenbidea emateko. Udalak behin betiko irtenbiderik ezin duela eskaini esan du, ez duelako horretarako eskumenik. "Irtenbidea erregularizazioa da".   

ministro del Interior Fernando Grande Marlaska sesión de control
Marlaskak esan du espazio publikoetan arma zurien erabilerari aurre egiteko neurriak "ahalik eta lasterren" hartuko dituela

Pasa den martxoaren 27an aldebiko batzordean arma zuriak eramateari buruzko zigor araubidea zorroztea eta indartzea adostu zuten Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Ildo horretan, arazoari "modu egoki eta koordinatuan" heltzeko lege erreformak egitearen eta gizartea sentsibilizatzearen beharra azpimarratu du Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak. 

Voxen diputatu bat Kongresuko Osoko Bilkuratik kanporatu egin dute, Presidentetzako kideei aurre egiteagatik

Voxen Konstituzio Batzordearen bozeramaileak, José María Sánchez Garcíak, Kongresuko presidenteordeari eta letratu bati aurre egin die astearte honetan. Hainbat aldiz abisu eman diote, eta, azkenean, kanporatu egin dute. Sánchez García kexu zen ERCren diputatu batek, Jordi Salvadorrek, irain larriak egin zizkiola, hala nola “hiltzailea”, “ezjakina” eta “kriminala” esanez.

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua

Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatu zuten lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa. 

