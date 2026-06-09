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Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otegi Enplegu Publikoaren Legeaz: "Akordio eza ez da aukera bat"
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El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir",  responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez. 

Arnaldo Otegi EH Bildu Euskera Política

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