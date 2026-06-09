Otegi sobre la Ley de Empleo Público: "El no acuerdo no es una alternativa"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aboga por "ganar tiempo" para poder seguir negociando. Asegura, por otro lado, que las numerosas operaciones contra la corrupción que "indudablemente hay que combatir", responden en el fondo a un objetivo político, el de destruir a "este PSOE" y la alianza de izquierdas que ha tejido Pedro Sánchez.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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