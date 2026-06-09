Otegi, Enplegu Publikoaren Legeaz: "Akordio eza ez da aukera bat"
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak esan du "denbora irabazi" nahi izan dutela, euskararen legean negoziatzen jarraitu ahal izateko. Espainiako ustelkeria kasuen inguruan esan du "zalantzarik gabe borrokatu" behar dela, baina, haren ustez, funtsean helburu politiko batek eragin ditu operazioak: "PSOE hau" eta Pedro Sanchezek osatu duen ezkerreko aliantza suntsitzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Nor da Mikel Hidalgo, EAJren Bilboko alkategaia?
Bilbon 1993an jaioa, sektore pribatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean garatu du bere ibilbidea. 2022tik garapen iraunkorrari eta 2030 Agendari lotutako Nazio Batuen proiektuetan dihardu.
Albiste izango dira: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren hasiera, Leon XIV.a Bartzelonan eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Mikel Hidalgo izendatu dute Bilboko alkatetzarako EAJren hautagai, eta oinarrien esku geratu da berrespena
33 urte ditu eta Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan graduatua da. Imanol Pradalesen Lehendakaritzako kide da gaur egun. Hain zuzen ere, Nazio Batuen 2030 Agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da.
Sanchezek ekainaren 24an emango ditu PSOEri eragiten dioten azken auziei buruzko azalpenak Kongresuan
Espainiako Gobernuko presidenteak berak eskatu zuen agerraldia egitea, joan den maiatzaren 27an, Guardia Zibilaren UCO unitatea Ferrazen sartu eta gero, Leire Diaz militante ohi sozialistaren auziarekin lotutako informazioa biltzera.
Martinez sailburuak iragarri du osasungintzan gaixoen parte-hartzea arautuko duen legea tramitatzen hasiko direla
Neurri aitzindaria izango da; izan ere, onartuz gero, Estatuko lehen legea izango da pazienteen elkarteek "osasun-politiken diseinuan eta erabakimenean" parte hartzea ahalbidetuko duena. Sailburuak hilabete barru hasi nahi du tramitazioa, Gobernu Kontseilura aurreproiektua eramanez.
Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko EAJk egindako proposamenak tramitazioan aurrera egingo du, EH Bilduren abstentzioari esker
"Akordiorik eza ez da aukera bat. Euskarak zein Enplegu Publikoaren Legeak akordio eta adostasun zabalak eskatzen dituzte", esan du EH Bilduk. Bestalde, koalizioaren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da batzordean.
EAJk lidergoa mantenduko luke Araban eta Bizkaian, eta EH Bildu gailenduko litzateke Gipuzkoan
Eusko Jaurlaritzaren inkestaren arabera, PSE-EE hirugarren indarra izango litzateke hiru lurraldeetan, eta abstentzioa, % 41 ingurukoa.
"Kidetasunagatik" Errenteriako eraso matxistak ezkutatu izana egotzi dio Aitor Estebanek EH Bilduri
EBBko presidentearen arabera, "gertakariak modu pribatuan kudeatzeko, alegia, erasoak estaltzeko" proposatu zien ezker abertzaleak erasoen biktima izan diren emakumeei. "Elizak hainbat hamarkadatan erabili duen sistema bera da Errenteriakoa, eta Elizak egindakoa gaizki badago, eta badago, EH Bildurena ere bai", gaineratu du Estebanek.
Izagirre: "Hiria saldu dutenak ezin dira orain salbatzaile gisa aurkeztu"
Juan Karlos Izagirre EH Bilduren Donostiako bozeramaileak koalizio subiranistak antolatu duen 'Bat Egin Eguna' topaketan egin ditu adierazpenak, eta Jon Insausti (EAJ) alkatearen "irudia sustatzeko" bultzatu den "marketin kanpaina" kritikatu du.