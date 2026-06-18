POLÉMICA
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Bengoetxea defiende la transparencia en el reparto de ayudas al sector musical ante las críticas de varios artistas

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Bengoetxea defiende la transparencia en el reparto de ayudas al sector musical ante las críticas de varios artistas
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxeak musikaren sektorerako laguntzen banaketaren gardentasuna defendatu du, hainbat artistaren kritiken aurrean
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EITB

Última actualización

La polémica por la distribución de fondos públicos destinados al sector musical vasco ha llevado al Gobierno Vasco a responder a las críticas planteadas por diversos artistas sobre los criterios de adjudicación. Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el proceso se desarrolla con criterios rigurosos y con total transparencia.

Cultura Música vasca Comunidad Autonóma Vasca Política

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