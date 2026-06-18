POLEMIKA
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Musikaren sektorerako laguntzen banaketaren gardentasuna defendatu du Bengoetxeak, hainbat artistaren kritiken aurrean

Iragarkia
Bengoetxea defiende la transparencia en el reparto de ayudas al sector musical ante las críticas de varios artistas
18:00 - 20:00
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EITB

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Euskal musikaren sektorerako laguntza publikoen banaketaren inguruan sortutako polemikaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak hainbat artistak egindako kritikei erantzun die. Laguntzak esleitzeko irizpideei buruzko zalantzen aurrean, Ibone Bengoetxeak prozesua zorrotza dela eta gardentasun osoz gauzatzen dela adierazi du.

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