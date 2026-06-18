Musikaren sektorerako laguntzen banaketaren gardentasuna defendatu du Bengoetxeak, hainbat artistaren kritiken aurrean
Euskal musikaren sektorerako laguntza publikoen banaketaren inguruan sortutako polemikaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak hainbat artistak egindako kritikei erantzun die. Laguntzak esleitzeko irizpideei buruzko zalantzen aurrean, Ibone Bengoetxeak prozesua zorrotza dela eta gardentasun osoz gauzatzen dela adierazi du.
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Sanchezek "konfiantza" helarazi dio Zapaterori eta haren familiaren egoerarekin "enpatizatu" du
Gobernuko presidenteak Bruselan adierazi duenez, Zapaterok "dagokion unean emango ditu azalpenak". Egunotan berarekin hitz egin duela eta "lasai" dagoela adierazi du.
Kongresuak "blokeo politikoa" dagoela egiaztatu du eta ustelkeriagatik "ardura hartzeko" eskatu dio Sanchezi
Mozioa aurrera atera da PP, Vox, UPN eta Junts alderdien aldeko 177 botoekin, eta EAJ eta Coalicion Canaria abstenitu egin dira. Gainerako talde parlamentarioek idatzi horren kontra bozkatu dute.
Epaileak Zapateroren alabak eta idazkaria inputatu ditu
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta hartu du erabakia epaileak, beren defentsarako eskubidea baliatu ahal izan dezaten.
Chivitek Foru Hobekuntzaren erreforman euskara berezko hizkuntza gisa aitortzea proposatu du
Nafarroako presidenteak proposamen hori defendatuko du Foru Hobekuntzaren erreforman, eta hizkuntza hezkuntzatik, aniztasunetik eta ezagutzatik lantzearen aldeko apustua egingo du, eztabaida politikotik urrun.
Trumpek akordioa sinatu du Iranekin, Versaillesera egindako bisitan
AEBko presidenteak aurreikusitakoa baino bi egun lehenago zigilatu du ituna. Iranek dio Israelek Libanoko hegoaldetik erabat erretiratzeari uko eginez gero, akordioa bertan behera geratuko litzatekeela. Akordioak, 14 puntuz osatua, 60 egun ematen dizkie aldeei beste atal batzuk negoziatzeko.
EAJk Sanchezen gaineko presioa areagotu du, eta PPk "Parlamentua isilaraztea" leporatu dio
Kongresuan egin duten Gobernuaren kontrol saiak bi gai nagusi izan ditu. Batetik, EAJk Sanchezi aurrekontu batzuk aurkezteko edo hauteskundeak deitzeko eskaria egin dio. Bestetik, PPk kritika ugari egin dizkio hauteskundeak aurreratzeko bere bozketa proposamena atzera bota ondoren.
Aske utzi dute Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotuta atxilotu duten gizona
Joan den ekainaren 9an, Iruñeko alkate ohia iraindu eta bularrean kolpatu zuten Estafeta kalean, inolako kalterik jasan gabe. Egun batzuetako ikerketaren ostean, atzo, asteartea, gizon bat atxilotu zuten autoritatearen aurkako atentatu delitu bat egotzita.
Epaileak ez dio kautelazko neurririk ezarri Zapaterori, ez baitu ihes egiteko eta frogak suntsitzeko arriskurik ikusi
Epailearen esanetan, “ez ditu ezeztatu inputazio autoan jasotako delitu zantzu arrazoizkoak”.
Pradalesek elikagaien eta energiaren BEZa jaistea eskatu dio Sanchezi, eta oposizioak erantzun falta kritikatu du
Eusko Legebiltzarrak bizimodu duina bermatzeko osoko bilkura monografikoa egin du gaur, EH Bilduk bultzatuta. Otxandianok ohartarazi du ongizaterako arrisku nagusia ez dela balizko "inbasio militar bat", etxebizitzen garestitzea eta soldata txikiak baizik, eta sektorea "desmerkantilizatzea" eskatu du.