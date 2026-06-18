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Sánchez transmite su "confianza" a Zapatero y "empatiza" con la situación de su familia

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18:00 - 20:00
Pedro Sánchez en Bruselas
Euskaraz irakurri: Sanchezek konfiantza helarazi dio Zapaterori eta familiaren egoerarekin enpatizatu du
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EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno ha afirmado en Bruselas que Zapatero dará "las explicaciones a su debido momento". Afirma que ha hablado con él estos días y que se encuentra "tranquilo".

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