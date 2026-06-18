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Sanchezek "konfiantza" helarazi dio Zapaterori eta haren familiaren egoerarekin "enpatizatu" du

Iragarkia
18:00 - 20:00
Pedro Sanchez Bruselan
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EITB

Azken eguneratzea

Gobernuko presidenteak Bruselan adierazi duenez, Zapaterok "dagokion unean emango ditu azalpenak". Egunotan berarekin hitz egin duela eta "lasai" dagoela adierazi du.

Pedro Sanchez Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

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