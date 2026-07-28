El Supremo aplica la amnistía a la exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret
Se trata de la primera exconsellera en beneficiarse de la ley de amnistía. Fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12 000 euros por un delito de desobediencia grave, a raíz del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), que ostentó el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.
Serret fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12 000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.
Serret celebra la amnistía y pide que se extienda "a todos"
Serret ha celebrado este martes la resolución del Tribunal Supremo pero ha pedido que esta se aplique la amnistía necesariamente "a todo el mundo que todavía está pendiente".
En una entrevista en 'Ser Cataluña' recogida por Europa Press, Serret ha afirmado haber recibido la resolución con "sorpresa" al señalar que, tras tanto tiempo de proceso judicial, no tenía claro si se le terminaría aplicando. Preguntada por el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, ha afirmado que ella contaba con que "sería necesaria" la confirmación europea a la ley.
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