El Supremo aplica la amnistía a la exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), que ostentó el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

Serret fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12 000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.