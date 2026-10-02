¿Cuáles son los plazos para las elecciones generales del 29 de noviembre?
El anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre hecho este lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.
Tras la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, se activa el calendario electoral. Como primer paso, este lunes, 5 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las Cortes.
Desde ese momento deben transcurrir 54 días hasta la celebración de las elecciones. Por tanto, el decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las Cortes se publicará este martes, 6 de octubre.
¿Desde cuándo se puede solicitar el voto por correo?
El plazo para la presentación de la solicitud del voto por correo arranca el 16 de octubre.
¿Cuándo se presentarán las candidaturas?
Las candidaturas deberán presentarse ante la Junta Electoral en un plazo de entre 15 y 20 días desde la convocatoria, entre el 21 y el 26 de octubre. En el caso de que los partidos concurran en coalición, el plazo para comunicarla es inferior, de 10 días, hasta el 16 de octubre.
¿Cuándo se publicarán las candidaturas definitivas?
28 días después de la convocatoria electoral, el BOE publicará la proclamación definitiva de las candidaturas, el 4 de noviembre, después de un breve periodo de revisión destinado a analizar posibles irregularidades en las listas.
¿Cuándo comenzará la campaña electoral?
La campaña electoral arrancará el viernes, 13 de noviembre, a medianoche y terminará a medianoche del viernes 27 de noviembre. El sábado, 28 de noviembre, víspera de las elecciones, será la tradicional jornada de reflexión.
¿Cuándo serán las elecciones generales?
La publicación del Real Decreto en el BOE, el 6 de octubre, es la que determina el inicio del calendario y la fecha de la cita electoral, que se celebrarán 54 días después, el 29 de noviembre.
¿Cuándo se constituirán las Cortes?
Según el artículo 68.6 de la Constitución, el Congreso y el Senado deben constituirse dentro de los 25 días siguientes a las elecciones, esto es, como máximo el 24 de diciembre, día de Nochebuena.