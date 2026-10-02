¿Cuáles son los plazos para las elecciones generales del 29 de noviembre?

Tras la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, se activa el calendario electoral. Como primer paso, este lunes, 5 de octubre, se celebrará un Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las Cortes.

Desde ese momento deben transcurrir 54 días hasta la celebración de las elecciones. Por tanto, el decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las Cortes se publicará este martes, 6 de octubre.