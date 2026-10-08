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Concejales del PSOE y Más Madrid paran el pleno del Ayuntamiento para realizar un minuto de silencio por Maricarmen

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSOEko eta Mas Madrideko zinegotziek osoko bilkura gelditu dute Maricarmenen alde minutu bateko isilunea egiteko

EITB

Última actualización

Los representantes de ambas formaciones han decidido usar su turno para realizar la protesta, ya que desde el Ayuntamiento no se ha propuesto ninguna iniciativa al respecto. PP y Vox ni se han levantado ni han aplaudido el acto.

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