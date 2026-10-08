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PSOEko eta Mas Madrideko zinegotziek osoko bilkura gelditu dute Maricarmenen omenez minutu bateko isilunea egiteko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bi alderdien ordezkariek euren txanda protesta egiteko erabiltzea erabaki dute, Udalak ez baitu ekimenik proposatu zentzu horretan. PP eta Vox ez dira altxatu eta ez dute txalorik jo ekintza amaitu denean.

Etxebizitza Politika

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