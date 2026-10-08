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Zupiria: "El PP está poniendo en cuestión el propio sistema democrático"
Euskaraz irakurri: Zupiria: "PP auzitan jartzen ari da sistema demokratikoa"
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cree que es bueno criticar a las instituciones, criticar la actuación de las instituciones, pero considera "muy peligroso" poner en cuestión la legitimidad de las instituciones, y sitúa ahí las dudas que el PP ha hecho públicas sobre la fiabilidad del voto por correo.
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