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Zupiria: "El PP está poniendo en cuestión el propio sistema democrático"

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bingen zupiria segurtasun sailburua euskadi irratia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiria: "PP auzitan jartzen ari da sistema demokratikoa"

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, cree que es bueno criticar a las instituciones, criticar la actuación de las instituciones, pero considera "muy peligroso" poner en cuestión la legitimidad de las instituciones, y sitúa ahí las dudas que el PP ha hecho públicas sobre la fiabilidad del voto por correo.

PP Gobierno Vasco Política

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