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Zupiria: "PP auzitan jartzen ari da sistema demokratikoa"
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak uste du ona dela erakundeak kritikatzea, erakundeen jokabidea kritikatzea, baina "oso arriskutsua" dela erakundeen zilegitasuna auzitan jartzea. Hor kokatzen ditu PPk posta bidezko botoen inguruan zabaldu dituen zalantzak.
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