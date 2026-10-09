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Bengoetxea: “El PNV es un partido democrático, hay que respetar los procesos; ahora toca una nueva etapa muy ilusionante”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxea: "EAJ alderdi demokratikoa da, prozesuak errespetatu behar dira; orain ilusioz betetako aro berri bat da"

Última actualización

Ibone Bengoetxea, de viaje oficial en Argentina, se ha mostrado agradecida con el partido por la confianza depositada en ella y se ha reivindicado como candidata, ''creo que ahora lo que toca es una nueva etapa muy ilusionante''.

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