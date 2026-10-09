EAJ

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bengoetxea: "EAJ alderdi demokratikoa da, prozesuak errespetatu behar dira; garai berri bati ekiteko momentua da'

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ibone Bengoetxea lehendakariordea Argentinan da, eta bertan, orain arte Bizkaiagatik egindako lana balioan jarri du. Hautagaitzat aldarrikatu du bere burua, eta azaldu du garai berri bati ekiteko momentua dela uste duela, eta eskertuta eta ilusioz agertu da alderdiak beragan jarritako konfiantzagatik. 

EAJ-PNV Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X