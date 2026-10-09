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Bengoetxea: "EAJ alderdi demokratikoa da, prozesuak errespetatu behar dira; garai berri bati ekiteko momentua da'
Ibone Bengoetxea lehendakariordea Argentinan da, eta bertan, orain arte Bizkaiagatik egindako lana balioan jarri du. Hautagaitzat aldarrikatu du bere burua, eta azaldu du garai berri bati ekiteko momentua dela uste duela, eta eskertuta eta ilusioz agertu da alderdiak beragan jarritako konfiantzagatik.
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