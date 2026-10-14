El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con casi 12 puntos sobre el PP —el doble que hace un mes— en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1 % (cuatro décimas más); Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5025 entrevistas.

El desahucio de Maricarmen, fallecida el pasado 7 de octubre, tuvo lugar el 23 de septiembre y la protestas por su caso desembocaron en la presentación por el Gobierno de España de dos decretos ley de vivienda que el Congreso no convalidó, precipitando el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez, el 5 de octubre.

Tras los principales partidos nacionales se sitúa ERC, con el 3 % de voto estimado, medio punto más; Se Acabó la Fiesta (SALF), que repite su 1,8 %; EH Bildu, con un 1,6 % (tres décimas más); Junts (1,1 % y cuatro décimas más); el BNG (0,9 %), el PNV (0,6 %), Coalición Canaria (0,2 %) y UPN (0,1 %).