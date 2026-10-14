Espainiako hauteskundeak

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PSOEK irabaziko lituzke hauteskundeak, PPk baino 12 puntu gehiago lortuta, CISen urriko inkestaren arabera

Zehazki, % 34,5eko babesa izango luke PSOEk, CISen urriko inkestaren arabera; % 29,2koa PPk; eta % 11,7koa Voxek.

Estimación de voto según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en octubre de 2026. La imagen muestra una estimación de intención de voto por partidos políticos, donde el PSOE encabeza los resultados con un 34 %, seguido por el PP (22,2 %) y VOX (17,1 %). Europa Press / Europa Press 14 OCTUBRE 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;POLITICA 14/10/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ikerketa Soziologikoen Espainiako Zentroaren (CIS) urriko inkestak — Maricarmenen etxegabetzearen, etxebizitzaren aldeko protesten eta Espainiako Gobernuaren dekretuen ondotik egindako lehena— aurreikusi du PSOEk irabaziko lituzkeela azaroaren 29ko hauteskundeak Espainian, botoen % 34,5 lortuta; aurreko hilabetean baino 3,5 puntu gehiago. 

CIS inkestaren arabera, bestalde, 5,3 puntukoa izango litzateke Sanchezen eta Feijooren arteko aldea, nahiz eta PPk ere emaitzak hobetuko lituzkeen.

Zehazki, % 34,5eko babesa izango luke PSOEk, datu horiek kontuan izanda; % 29,2koa PPk; eta % 11,7koa Voxek.

Sumarrek ere emaitzak hobetuko lituzke, urriko inkestaren arabera, botoen % 7,6 eskuratuta. Podemosek botoen % 3,8 lortuko lituzke.

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