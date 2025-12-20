ONTZIGINTZA
Eusko Jaurlaritzak "positibotzat" jo du Balenciaga ontziolan lortutako akordioa, eta langileei egindako "esfortzua" eskertu die

Balenciaga ontziolaren akordioaz
18:00 - 20:00
EITB

Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak  esan duenez, negoziazioan "soka asko tenkatu da, baina ez da inoiz apurtu". Akordioak lan-karga emango die ontziolaren beraren beharginei zein haren menpe dauden lanpostu ez zuzenei.

Industria Eusko Jaurlaritza Zumaia Ekonomia

