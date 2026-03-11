Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi petrolio-upel aterako ditu merkatura erreserba estrategikoetatik
Neurri horren helburua da Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio-eskaintzaren galera konpentsatzea.
IEA Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi upel merkaturatuko ditu bere erreserba estrategikoetatik, Ormuzko itsasarteako trafikoa eteteagatik izandako hornidura-galerak konpentsatzeko.
Erreserba horiek krisi egoerei erantzuteko aurreikusita daude, eta, 1974an erakundea sortu zenetik, inoiz erabili den bolumen handiena aterako dute merkatura, Fatih Birol IEAren zuzendari exekutiboak adierazpen batean asteazken honetan adierazi duenez.
Birolek azaldu du erakundea osatzen duten 32 herrialde kideek aho batez hartu dutela erabakia, eta azaldu du neurri horren helburua dela Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio eskaintza urria konpentsatzea, baina nabarmendu du petrolio fluxuak berriz martxan jartzeko garrantzitsuena dela pasabide hori berriro ireki ahal izatea.
Gogora ekarri duenez, Ekialde Hurbileko gerraren aurretik egunero 15 milioi petrolio-upel eta petroliotik eratorritako 5 milioi upel garraiatzen ziren itsasarte horretatik, hau da, itsaso bidez garraiatzen den petrolioaren % 25 inguru.
Bide horren blokeoaren ondorioz, herrialde batzuk ekoizpena murrizten hasi dira. Gainera, gerraren esparruan, Persiar golkoan energia-azpiegituren aurkako erasoak izan dira, eta horietako batzuk kaltetu egin dira.
IEAk ohar batean azaldu duenez, gerrarekin, Ormuzko itsasartearen bidez gerra baino lehen esportatzen zen petrolio gordinaren eta horren deribatuen bolumena % 10 baino gutxiagora murriztu da.
Birolek gogorarazi duenez, "segurtasun energetikoa IEAren oinarrietako bat da"; izan ere, iraganean merkatuan nahasmenduak izan direnean, "neurri kolektiboak hartu zituen hornidura zabaltzeko", orain erabaki duen bezala.
Zehazki, petrolioaren lehen krisiaren ondoren sortu zenetik (1973), agentziak bost aldiz erabili ditu bere erreserba estrategikoak, azken biak 2022ko martxoan eta apirilean, Ukrainaren inbasioak merkatuetan sortutako tentsioagatik, baina inoiz ez gaur onartu duten bolumena.
Orain merkaturatuko diren 400 milioiak erreserba horiek osatzen dituzten 1.200 milioi upelen herena dira.
IEAko kideek gutxienez 90 eguneko inportazioen baliokidea izan behar dute, eta gobernuek eta industriak zuzenean kontrola ditzakete, salbuespenezko egoerei aurre egiteko.
Jainagak 2026a urte "katastrofikoa" izango dela aurreikusi du, gerrak eragindako krisi energetikoagatik
Ekialde Hurbileko gerrak beste krisi energetiko bat ekarri du, eta enpresariek ez dute uste laster amaituko denik. Horregatik, neurri "azkarrak eta sendoak" eskatu dituzte, hala nola zergak jaistea eta mendekotasun energetikoa murriztuko duten alternatiben alde egitea.
Zer dira IEAren erreserba estrategikoak eta nola erabil litezke krisi honetan?
Energiaren Nazioarteko Agentziako (IEA) kide diren herrialdeek petrolio erreserba estrategikoak dituzte krisi egoerei aurre egin ahal izateko, bereziki, horniduran etenak daudenean. Orain, erreserba horiek erabiltzea onartu du agentziak, Ekialde Hurbilean piztutako gatazka dela eta, merkatuari lasaitasun mezu bat igorri eta presioa jaisteko.
Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian greba mugagabea deitu dute martxoaren 16tik aurrera
Lanuztea martxoaren 15eko gaueko txandan hasiko da ofizialki (22:00etan), baina egun horretarako lau orduko lanuztea ere bazegoen deituta aurreko deialdi batean. Hala, igande arratsaldeko 18:00etatik aurrera geldituko litzateke planta.
Angulariek ohartarazi dute jarduera debekatzeak legez kanpoko arrantza areagotzea ekarriko duela
Euskadiko Angularien Elkarteak Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, angula-arrantza profesionala debekatzeak ondorio kaltegarriak izan ditzake, arrantzaleek ibaien zaindari gisa jarduten dutelako, eta isurketak, espezie inbaditzaileak eta legez kanpoko harrapaketak detektatzen laguntzen dutelako.
Osakidetzak ekainean egingo ditu 2023-2025 lan-eskaintza publiko bateratuko lehen azterketak
Eusko Jaurlaritzak martxoan zehar argitaratuko ditu deialdiaren bederatzi kategorien oinarri espezifikoak; guztira, 5.425 plaza daude, horietatik 2.160 berriak dira.
Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean nola jokatu aztertzeko bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea
Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute bilera, eta bertan izango dira Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak, enpresak, klusterrak eta hainbat eragile. Energiaren prezioen gorakadak euskal industrian izan dezakeen eragina aztertzea eta neurriak lehenbailehen hartzea izango dute helburu.
Mercedesen VLE berria Gasteizen fabrikatuko dute
Mercedes Benzek monobolumen VLE ibilgailu berria aurkeztu du astearte honetan Stuttgarten (Alemania). Erabat elektrikoa da, eta Gasteizko lantegian egingo dute.
Bizkaia Crowdlending: Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzaketa sistema berria
Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzaketa sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.
Brentaren prezioa 90 dolarretik jaitsi da, agintariek Irango Gerrari buruz egindako adierazpenen ondotik
Bezperan, petrolio upela 120 dolarrera iritsi zen, baina Trumpek Irango gerra "ia amaituta" zegoela esan ostean, prezioek beheranzko bideari ekin zioten eta 86 dolarren bueltan geratu da. Gas naturalaren eta elektrizitatearen merkatuak ere lasaitzen ari dira; gasa ia % 9 jaitsi da eta elektrizitatearen prezioa % 24 murriztuko da asteazkenean.