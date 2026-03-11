Albiste da
EKIALDE HURBILEKO GERRA

Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi petrolio-upel aterako ditu merkatura erreserba estrategikoetatik

Neurri horren helburua da Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio-eskaintzaren galera konpentsatzea.

Gasolinazko zisterna-kamioi baten artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

IEA Energiaren Nazioarteko Agentziak 400 milioi upel merkaturatuko ditu bere erreserba estrategikoetatik, Ormuzko itsasarteako trafikoa eteteagatik izandako hornidura-galerak konpentsatzeko.

Erreserba horiek krisi egoerei erantzuteko aurreikusita daude, eta, 1974an erakundea sortu zenetik, inoiz erabili den bolumen handiena aterako dute merkatura, Fatih Birol IEAren zuzendari exekutiboak adierazpen batean asteazken honetan adierazi duenez.

Birolek azaldu du erakundea osatzen duten 32 herrialde kideek aho batez hartu dutela erabakia, eta azaldu du neurri horren helburua dela Ormuzko itsasarteko blokeoak eragindako petrolio eskaintza urria konpentsatzea, baina nabarmendu du petrolio fluxuak berriz martxan jartzeko garrantzitsuena dela pasabide hori berriro ireki ahal izatea.

Gogora ekarri duenez, Ekialde Hurbileko gerraren aurretik egunero 15 milioi petrolio-upel eta petroliotik eratorritako 5 milioi upel garraiatzen ziren itsasarte horretatik, hau da, itsaso bidez garraiatzen den petrolioaren % 25 inguru.

Bide horren blokeoaren ondorioz, herrialde batzuk ekoizpena murrizten hasi dira. Gainera, gerraren esparruan, Persiar golkoan energia-azpiegituren aurkako erasoak izan dira, eta horietako batzuk kaltetu egin dira.

IEAk ohar batean azaldu duenez, gerrarekin, Ormuzko itsasartearen bidez gerra baino lehen esportatzen zen petrolio gordinaren eta horren deribatuen bolumena % 10 baino gutxiagora murriztu da.

Birolek gogorarazi duenez, "segurtasun energetikoa IEAren oinarrietako bat da"; izan ere, iraganean merkatuan nahasmenduak izan direnean, "neurri kolektiboak hartu zituen hornidura zabaltzeko", orain erabaki duen bezala.

Zehazki, petrolioaren lehen krisiaren ondoren sortu zenetik (1973), agentziak bost aldiz erabili ditu bere erreserba estrategikoak, azken biak 2022ko martxoan eta apirilean, Ukrainaren inbasioak merkatuetan sortutako tentsioagatik, baina inoiz ez gaur onartu duten bolumena.

Orain merkaturatuko diren 400 milioiak erreserba horiek osatzen dituzten 1.200 milioi upelen herena dira.

IEAko kideek gutxienez 90 eguneko inportazioen baliokidea izan behar dute, eta gobernuek eta industriak zuzenean kontrola ditzakete, salbuespenezko egoerei aurre egiteko.

Energia Munduko albisteak Ekialde Hurbila Ekonomia

