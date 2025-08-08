Sua
Sutea Gizateriaren Ondare den Kordobako meskitan

CÓRDOBA (ANDALUCÍA), 08/08/2025.- El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, originado en una de las capillas y que se ha extendido hasta las cubiertas, ya está acotado y en proceso de extinción, según han informado a EFE fuentes del Cabildo Catedral. El fuego se habría originado sobre las 21:15 horas en una capilla ubicada en las naves de Almanzor y que se estaba utilizando como almacén de la maquinaria que se usa habitualmente en el templo, aunque se desconocen las causas que han originado las llamas. EFE/ Salas
Gizateriaren Ondare den Kordobako meskita barruan piztutako sutea. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Sua 21:00ak pasatxo zirenean hasi da, eta, batez ere, eraikinaren alde garaienari eragin dio. Meskitaren milaka urteko historian, aurretik bi sute baino ez ditu jasan: 1910ean, duela 115 urte, eta 2001ean, bigarrena.

Kanibalismo arrastoak topatu dituzte Atapuercan

Ikertzaile talde batek beste kanibalismo kasu berri bat aurkitu du El Mirador kobazuloan, Atapuercako aztarnategian (Burgos). Duela 5.700 urte gertatu omen zen, Neolito amaieran, tokiko gatazken ondorioz, zeremonia edo erritualekin zerikusia duen zantzurik atzeman gabe. Lehen nekazari taldeen arteko liskarrak ohikoak ziren, eta oso bortitzak gainera. Beste tribuetakoak hiltzeaz gain, kanibalismoa praktikatzen zuten. Hala ere, badira kanibalismoaren ebidentziak beste aztarnategi askotan; adibidez, Isturitzen (Nafarroa Beherea).

