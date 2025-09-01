FESTVAL, ABIAN

Larunbatera arte Estatuko telebisten topaleku bihurtuko da Gasteiz

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gaur hasiko da FesTVal jaialdiaren 17. edizioa. Telebista kateen berrikuntzak eta telebista izar eta jarraitzaile oldea espero da bertan.    

