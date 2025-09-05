Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa
Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.
Ilargi-eklipse osoa begi hutsez ikusi ahal izango da igande iluntzean. Ilargiak kolore gorrixka hartuko du, horregatik hartzen du izen hori. Dena dela, ez da batere arriskutsua, eta ez da tresna edo iragazkirik behar ikusteko.
Ilargi-eklipsea Lurra, Ilargia eta Eguzkia lerrokatzen direnean gertatzen da. Lurraren itzalak Ilargia estaltzen du, eta sateliteak kolore gorrixka hartzen du. Hasieran, zaila izango da ikustea, distira txikia duelako, baina gero eta distira handiagoa izango du, eta zerua ilundu ahala argiago ikusteko aukera egongo da.
Ostertzetik gertu egoteak itxura handia emango dio, eta horrek "bereziki erakargarri egingo du behatzaileentzat". Ongi ikusteko, ezinbestekoa izango da ekialderantz kokatutako ikuseremu garbiak bilatzea.
Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera. Eklipse partziala 18:27an hasiko da, eta 21:56an amaituko da; Eklipse osoa, berriz, 19:31tik 20:53ra arte izango da ikusgai.
Ordu horretatik aurrera, Ilargia Lurraren itzalpetik ateratzen hasiko da, kolore gorrixka azkar galduz eta distiratsuago bihurtuz, ohiko ilargi betearen itxura hartu arte.
Fenomeno hau Lurra, Ilargia eta Eguzkia lerrokatzen direnean, eta Ilargiak Lurrak proiektatzen duen itzala zeharkatzen duenean gertatzen da.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiarentzat "diskriminatzailea eta legez kanpokoa" da Egogaingo (Eibar) zaintzaile lanpostu guztietan euskara eskatzea
Euskara eskakizuna ez egiaztatzeagatik Egogain egoitza publikoko zazpi langile egonkortzeko ezohiko prozesutik kanpo uztearen deuseztapena berretsi du azken epaiak.
Bikote bat epaituko dute Donostian, bi hilabeteko haurra astinduz haren bizia arriskuan jartzea egotzita
Zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu dute bikotearentzat. Haurrak lesio larriak jasan zituen 2023ko urrian jasandako astinduengatik.
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguna!
Hasi da Lekeitioko Antzar Eguneko Antzar Jaiaren 2025eko edizioa. Gozatu festa osoaz, zuzenean, ETB1en eta eitb.eus-en.
Markina-Xemeingo zesta-punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.
Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak
Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.
Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Radio Vitoriak argi, irudi eta soinu ikuskizun hunkigarri batekin ospatu du bere 90. urteurrena
'Batzen gaituen ahotsa' lana azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako ikuskizun erakargarria izan da, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.