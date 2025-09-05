ZIENTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hemen da "odol-ilargia": igande honetan izango da ikusgai ilargi-eklipse osoa

Fenomenoa begi hutsez ikusi ahal izango da, tresna optiko edo iragazkirik gabe, ez baita batere arriskutsua. Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera.

Regresa la ‘Luna de sangre’: un eclipse total de Luna visible este domingo

"Odol-ilargia" izenarekin ezaguntzen den ilargi-eklipsea igande honetan izango da ikusgai. Artxiboko argazkia: Iñigo Lamelas

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ilargi-eklipse osoa begi hutsez ikusi ahal izango da igande iluntzean. Ilargiak kolore gorrixka hartuko du, horregatik hartzen du izen hori. Dena dela, ez da batere arriskutsua, eta ez da tresna edo iragazkirik behar ikusteko.

Ilargi-eklipsea Lurra, Ilargia eta Eguzkia lerrokatzen direnean gertatzen da. Lurraren itzalak Ilargia estaltzen du, eta sateliteak kolore gorrixka hartzen du. Hasieran, zaila izango da ikustea, distira txikia duelako, baina gero eta distira handiagoa izango du, eta zerua ilundu ahala argiago ikusteko aukera egongo da.  

Ostertzetik gertu egoteak itxura handia emango dio, eta horrek "bereziki erakargarri egingo du behatzaileentzat". Ongi ikusteko, ezinbestekoa izango da ekialderantz kokatutako ikuseremu garbiak bilatzea.

Eklipsea 20:11n helduko da bere unerik gorenera. Eklipse partziala 18:27an hasiko da, eta 21:56an amaituko da; Eklipse osoa, berriz, 19:31tik 20:53ra arte izango da ikusgai.

Ordu horretatik aurrera, Ilargia Lurraren itzalpetik ateratzen hasiko da, kolore gorrixka azkar galduz eta distiratsuago bihurtuz, ohiko ilargi betearen itxura hartu arte.  

Fenomeno hau Lurra, Ilargia eta Eguzkia lerrokatzen direnean, eta Ilargiak Lurrak proiektatzen duen itzala zeharkatzen duenean gertatzen da.

    Superilargiak Gizartea Hedapena Lurra Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa Ilargi eklipseak Nafarroa

    Gizarteari buruzko albiste gehiago

    administración ledesma de bilbao
    18:00 - 20:00
    ZUZENEAN
    Duela  min.

    Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak

    Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.

    Gehiago kargatu