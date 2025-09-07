Astinduak emanez alaba hiltzen saiatzeagatik epaituko dute bikote bat Donostian astelehen honetan
Gertakari horien ondorioz, haurra Donostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatean sartu behar izan zuten, intubatuta.
Gipuzkoako Fiskaltzak zazpi urte eta zazpi hilabeteko espetxe zigorra eskatu du bikote batentzat, bi hilabeteko haurtxoa hiltzen saiatzeagatik. Dirudienez, umea gogor astindu zuen bikoteak horrek neskatoaren heriotza ekar zezakeela jakin arren. Astinaldiak lesio larriak eragin zizkion, haren bizitza arriskuan jarriz.
2023ko urrian gertatutako eraso horren epaiketa bihar, astelehena, izango da, Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioan.
Ministerio Publikoaren akusazio idazkiak jasotzen duenez, gertakaria "zehaztu gabeko data batean" jazo zen, duela bi urteko urriaren 14tik gertu. Orduko hartan, neskatoaren gurasoek gogor astindu zuten umea, gutxienez behin, biek batera edo bietako batek bestearen baimenarekin.
Gertakari horien ondorioz, haurra Donostia Ospitaleko Pediatriako Zainketa Intentsiboetako Unitatean sartu behar izan zuten, intubatuta.
Umetxoa osasun zentro horretan egon zen bitartean "erretinako odoljario ugari izan zituen bi begietan".
