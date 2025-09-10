Osakidetzak astelehenean hasiko du haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpaina
Osakidetzak datorren astelehenean hasiko du bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazioa. Batez ere jaioberri guztiei, haur goiztiarrei eta gaixotasun kronikoren bat duten 2 urtetik beherako haurrei jarriko die arreta.
Iaz, Osakidetzak xede-biztanleriaren % 90 baino gehiago immunizatu zuen, eta, horri esker, % 35 murriztu ziren Lehen Mailako Arretako eta Ospitaleetako Larrialdietako kontsultak, eta % 50 gaixotasun horrengatiko ospitaleratzeak bi urtetik beherakoetan: % 65 da hiru hilabetetik beherako haurren kasuan.
Aurreko denboraldian egin zen bezala, 2025-2026 kanpaina honetan bronkilitis akutu larria izateko arrisku handiena duten taldeak immunizatuko dira, Osasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Kolektibo horiek honako hauek dira: haur jaioberriak, kanpaina osoan immunizatuko direnak (udazkena eta negua); 3 hilabetetik beherako haurtxoak, kanpainaren lehen asteetan txertatuko direnak; urtebete baino gutxiagoko haur goiztiarrak; eta biriketako gaixotasun jakin batzuk, gaixotasun kardiologikoak, neurologikoak edo immunitarioak dituzten 2 urtetik beherako haurrak. Pediatriako espezialistek zuzenean emango diete haien familiei horien berri.
Bronkiolitis akutua batez ere bi urtetik beherako haurrei eragiten dien arnas infekzioa da. Hasieran katarroaren antzeko sintomekin agertzen da, mukiak, eztula edo sukarra kasu, eta egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, hala nola arnasteko zailtasunak, txistuak edo esnea hartzean eragiten duen nekea.
Normalean, urritik martxora bitartean izaten da epidemia, eta azarotik abendura bitartean izaten da gehieneko intzidentzia. Kasu gehienetan bronkiolitis akutua larria izango ez bada ere, haurren eta haien familien bizi-kalitatean eragiten du denbora luzez, eta, gainera, osasun-sisteman gainkarga handia eragiten du denbora laburrean.
Bronkiolitisa birus desberdinek sortutako gaixotasuna da, eta Arnas Birus Sinzituala da garrantzitsuena. Ez dago tratamendu espezifikorik, eta neurri eraginkorrenak kaltetutako pertsonaren erosotasuna areagotzen dutenak dira, hala nola sudurreko jariakinak garbitzea eta sukarra dagoenean antitermikoak ematea.
Duela urte batzuetatik prebentzio-tresnak daude, besteak beste nirsevimab, birusarekin kontaktua izan aurretik muskulu barnetik dosi bakar batean ematen den antigorputz bat, gaixotasuna prebenitu dezakeena eta, garrantzitsuena, bronkiolitis akutuaren forma larrienak saihestu ditzakeena.
Bestalde, epidemiaren hasierarekin batera, Osakidetzako zentro guztiek, Lehen Mailako Atentziokoek zein ospitalekoek, 'Bronkiolitisaren Asistentzia-Ibilbide Integratua' abian jarriko dute berriro. Bronkiolitisa duten paziente pediatrikoetan egin beharreko jarduerak biltzen ditu, prebentzio-, diagnostiko- eta tratamendu-praktika onenak bermatzeko, bai eta arreta homogeneoa ere hasiera-hasieratik.
