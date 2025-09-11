Ingurumen Fiskaltzak salaketa jarri du Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik
Ingurumeneko Fiskaltzak salaketa jarri du 2024ko azaroan Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik. Guardia Zibilak langileak eta enpresa bateko arduraduna harrapatu zituen, portuko lurretan 3.000 eta 5.000 litro likido ilun isurtzen ari zirela, eta Fiskaltzara bidali zituen eginbideak.
Barne Ministerioak eta Guardia Zibilak ohar baten bidez jakinarazi dutenez, 2024ko azaroan, Bilboko portuko Konpainia Fiskaleko eta Mugetako guardia zibilek, portua zaintzen eta zaintzen zihardutela, zisterna-kamioi bat harrapatu zuten, likido ilun bat bertatik bertara isurita.
Likidoak erregai edo produktu kimiko usain handia zuen, eta, ondorioz, agenteek susmatu zuten arriskutsua zela. Hori dela eta, berehala agindu zuten jarduera bertan behera uzteko.
Likidoa isurtzen ari zen pertsonak, kamioiaren gidariak, 3.000 eta 5.000 litro artean iraulizituela aitortu zuen, eta, beraz, putzu bat sortu zen kaltetutako orubean. Une horretan, agenteek langileak eta enpresako arduraduna identifikatu zituzten, isuritako likidoaren eta zisterna-kamioiaren laginak hartu zituzten, eta beharrezko eginbideak egin zituzten, produktua toxikoa izan zitekeela-eta legez kontrakoa egiten ari ote zen argitzeko.
Txostena Ingurumen Fiskaltzari bidali zioten, eta hark laginak Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Madrilgo Institutu Nazionalera bidaltzeko agindu zuen. Erakunde horrek hidrokarburoen presentzia berretsi zuen, eta isurketak "natura-ingurunean kalte larriak "eragin zitzakeela egiaztatu zuen.
Institutuaren txostenaren ondorioz, Ingurumeneko Fiskaltzak salaketa jarri du, ingurumenaren aurkako ustezko delitu baten zantzua ikusi duelako.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Joxerramon Bengoetxea: "Protesta egiteko forma batzuk guztiz lekuz kanpo daude"
2025-2026 ikasturtearen inaugurazio ekitaldian izandako istiluei buruz galdetuta, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du ekitaldian parte hartu zuten batzuek jasotako irainak "deitoragarriak" direla. "Gure unibertsitateak Gazarekiko prestatu zuen elkartasun mezuari zapuztu zuten", gaineratu du Bengoetxeak.
Zazpi pertsona zauritu dira Sestaon lotan zeuden pabilioian piztutako sutean kea arnastuta
Sua gaur goizaldeko seiak aldera hasi da, Galindoko Padurak kaleko nabe batean. Pabiloi horretan lo egiten zuten zazpi pertsona artatu dituzte kea arnasteagatik, eta, azkenean, San Eloy eta Gurutzetako ospitaleetara eraman dituzte.
Artolazabalek bere etxe aurrean izan den "jazarpen ekintza" berri bat salatu du, Enviserreko grebarekin lotuta
Gasteizko zinegotziak salatu duenez, gaur goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean. Poliziak ekainaren 25ean antzeko gertaera batengatik hasitako ikerketa zabalik du.
Vueltak gaurko erlojupekoa laburtu du, deituta dauden protestei aurrea hartzeko
Vueltako antolakuntzak Valladoliden egingo den erlojuaren kontrako etapako ibilbidea murriztea erabaki du, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka deitutako protesten aurrean segurtasuna indartzeko.
Haurren obesitateak pisu txikia gainditzen du lehen aldiz: hamar umetik batek pairatzen du munduan
Unicefek elikagai ultraprozesatuen inpaktuaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldarkorraz ohartarazi du; izan ere, ondorio sanitario, sozial eta ekonomiko larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dira.
Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute
Ikasle Abertzaleak taldeak deitutako elkarretaratzean, hainbat lagun elkartu dira Israeli boikota egiteko eskatuz eta EHUri eta Eusko Jaurlaritzari “genozidioaren konplize” izatea leporatuz.
Ehunka lagunek "Ibaitik Itsasora" martxa hasi dute Tuteran, Palestinari elkartasuna adierazteko
Hamaika etapako ibilbidea Hendaian amaituko da. Martxaren lehen egunean, Bardeako tiro-poligonoan frogatzen dituzten armetan jarri dute arreta kolektiboek. Arma hauek Gazako indarkeriaren arduradun direla adierazi dute.
La Leze gaztandegi arabarrak garaipena errepikatu du Ordizian
Illarduiako gaztandegiak bere hirugarren garaipena lortu du Ordiziako lehiaketan eta Urrezko Kutxa Saria ere eskuratu du. Saria eman ondorengo enkantean, Donostiako Itxaropena jatetxeak 5.200 euro ordaindu ditu Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregik egindako gaztaren erdiarengatik.
Palestinari elkartasuna adierazteko minutu bateko isilunearekin abiatu dute EHUko 25-26. ikasturtea
Joxerramon Bengoetxeak errektore bezala izan duen lehen hasiera ekitaldian unibertsitatearen konpromiso soziala eta nazioartekotzea sustatzearen alde egin du. Carlos Garaikoetxea lehendakariak, Nekane Balluerka errektore ohiak eta Jose Angel Iribar futbolari ohiak urrezko dominak jaso dituzte, egindako lanagatik. Guztira, 35.000 ikasletik gora izango dira aurtengo ikasturtean, eta erdiek baino gehiagok euskaraz ikasiko dute.