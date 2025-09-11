TXOSTENA
Ingurumen Fiskaltzak salaketa jarri du Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik

2024ko azaroan, zisterna-kamioi batetik 3.000 eta 5.000 litro artean isuri zituzten hainbat pertsona harrapatu zituen Guardia Zibilak
20230215161624_puerto-de-bilbao_
Bilboko portuaren irudia. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ingurumeneko Fiskaltzak salaketa jarri du 2024ko azaroan Bilboko portuan hondakin kutsagarriak isurtzeagatik. Guardia Zibilak langileak eta enpresa bateko arduraduna harrapatu zituen, portuko lurretan 3.000 eta 5.000 litro likido ilun isurtzen ari zirela, eta Fiskaltzara bidali zituen eginbideak.

Barne Ministerioak eta Guardia Zibilak ohar baten bidez jakinarazi dutenez, 2024ko azaroan, Bilboko portuko Konpainia Fiskaleko eta Mugetako guardia zibilek, portua zaintzen eta zaintzen zihardutela, zisterna-kamioi bat harrapatu zuten, likido ilun bat bertatik bertara isurita.

Likidoak erregai edo produktu kimiko usain handia zuen, eta, ondorioz, agenteek susmatu zuten arriskutsua zela. Hori dela eta, berehala agindu zuten jarduera bertan behera uzteko.

Likidoa isurtzen ari zen pertsonak, kamioiaren gidariak, 3.000 eta 5.000 litro artean iraulizituela aitortu zuen, eta, beraz, putzu bat sortu zen kaltetutako orubean. Une horretan, agenteek langileak eta enpresako arduraduna identifikatu zituzten, isuritako likidoaren eta zisterna-kamioiaren laginak hartu zituzten, eta beharrezko eginbideak egin zituzten, produktua toxikoa izan zitekeela-eta legez kontrakoa egiten ari ote zen argitzeko.

Txostena Ingurumen Fiskaltzari bidali zioten, eta hark laginak Toxikologiako eta Auzitegi Zientzietako Madrilgo Institutu Nazionalera bidaltzeko agindu zuen. Erakunde horrek hidrokarburoen presentzia berretsi zuen, eta isurketak "natura-ingurunean kalte larriak "eragin zitzakeela egiaztatu zuen.

Institutuaren txostenaren ondorioz, Ingurumeneko Fiskaltzak salaketa jarri du, ingurumenaren aurkako ustezko delitu baten zantzua ikusi duelako.

Bilboko Portua Gizartea

