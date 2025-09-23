Sagarra
Euskal Sagardoak 2025eko sagar-uzta aurkeztu du Altzon

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aurtengoa sagar urtea dela ziurtatu dute, eta azken urtean bildutako sagar kopurua bikoiztea espero dute. Iaz ez bezala, aurtengo sagar uztak itxura oso ona du.

