Adimen artifizialak itzulpenaren mundua astindu du

Inteligencia artificial
18:00 - 20:00
Adimen artifiziala. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Adimen artifizialak itzulpenaren mundua irauli eta ofizioa prekarizatu du. Gaur egun, kopia baten prezioan ordaintzen zaie itzultzaileei euren lana, ez sortzaileei bezala. Profesionalek uste dute teknologiak ez dituela pertsonak erabat ordezkatuko, baina lan egiteko modua aldatuko duela.

Inteligentzia artifiziala Gizartea

