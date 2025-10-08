Tecnología
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La inteligencia artificial sacude el mundo de la traducción

Inteligencia artificial
18:00 - 20:00
Inteligencia artificial. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Adimen artifizialak itzulpenaren mundua astindu du

Última actualización

La inteligencia artificial ha revolucionado el mudno de la traducción y ha devaluado un oficio que hoy se paga a precio de copia, no de creación. Los profesionales creen la tecnología no sustituirá del todo a las personas, pero cambiará la forma de trabajar. 

Inteligencia artificial Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Bilbobuseko autobus elektrikoak Metro Bilbaoko energiaz baliatzen dira gauean % 100ean kargatzeko
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilbobus se mueve con la energía nocturna de Metro Bilbao

Los autobuses eléctricos de Bilbobus reaprovechan la energía de Metro Bilbao para cargarse al 100 % durante la noche. Una conexión hasta la subestación más cercana (un kilómetro aproximadamente) transporta la potencia de Metro Bilbao hasta las cocheras de Bilbobus, y se distribuye por 14 puntos de carga diferentes de 120 KW. Este reaprovechamiento de energía ha permitido hasta el momento el ahorro de 426 toneladas de CO2.
Cargar más