Senideen heriotzagatiko baimena 10 egunera arte luzatuko dutela iragarri du Diazek
Zainketa aringarriengatiko baimen berri bat iragarri du ere Lan ministroak. Diazen hitzetan, produktibitateari dagokionez, Espainiar Estatuko arazoetako bat da jendea baldintza desegokietan lan egitera behartzen dela. "Ama bat lurperatzen duena edo, semea zaindu behar duelako, lanera ez doana ezin da absentismotzat jo", azpimarratu du.
Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko Lan ministro eta bigarren presidenteordeak iragarri duenez, bere Ministerioak arau berri bat aurkeztuko du Langileen Estatutua aldatzeko eta senide baten heriotzagatiko baimenak 10 egunera arte luzatzeko.
"Inor ezin da lanera ondo joan aita bat, ama bat, seme bat, alaba bat, lagun bat hil eta bi egunera. Inork ezin du ondo egin. Inork ez", azaldu du ministroak Europa Presseko Informazio Gosari batean.
Ildo horretan, Diazek esan du absentismoaz hitz egin behar dela Espainian, baina "benetakoaz". "Benetako absentismoa, noski, arazoa da Espainian", azaldu du Diazek, eta absentismoak Espainian duen eragin publikoa BPGren puntu eta erdikoa dela gaineratu du.
