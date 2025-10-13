OSASUNA
OMEk ohartarazi du bakterioak gero eta erresistenteagoak direla antibiotikoei aurre egiteko

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, antibiotikoekiko erresistentzia etorkizuneko osasun mehatxurik handienetako bat da. 

laboratorio-laborategia-pxhere

Laborategi bat. Egile eskubiderik gabeko argazkia

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bakterioak gero eta erresistenteagoak dira antibiotikoen aurrean, eta hori erakusten duten datuek. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, 2018tik 2023ra bitartean % 40 hazi da (% 5 eta % 15 artean urteko, batez beste). Izan ere, antibiotikoekiko erresistentzia osasun arloko mehatxu handienetakoa dela azpimarratu du. 

OMEk astelehen honetan argitaratutako azken datuen arabera, sei infekziotatik batean bakterio erresistenteak edaude. 

Egoera bereziki kezkagarria da Afrikan (bostetik bat da erresistentea) eta Asian eta Ekialde Ertainean (bakterio erresistenteen portzentajea hirutik batekoa da). 

Gernu, urdail-hesteetako eta odoleko infekzioetarako erabili ohi diren 22 antibiotiko aztertu dituzte. 

Zehazki, antibiotiko horiek erabili dituzte zortzi bakterioren (E.coli, salmonela, estafilococo aureus eta estreptococo pneumoniae, berbarako) erresistentzia neurtzeko. 

"Antimikrobianoekiko erresistentzia medikuntzaren aurrerapenak baino azkarrago hazten ari da", ohartarazi du Tedros Adhanom Ghebreyesus OMEren zuzendari nagusiak ikerketaren aurkezpenean. 

NBEko osasun agentziaren arabera, e.coli eta klebsiella pneumoniae bakterioek dute antibiotikoei aurre egiteko gero eta erresistentzia handiagoa. 

Aztertutako e.coli bakterioen % 40k baino gehiagok eta k.pneumoniae bakterioen % 55ek hirugarren belaunaldiko zefalosporinekiko erresistentzia dute —eragiten dituzten infekzioak tratatzeko antibiotiko ohikoena—. 

Osasunaren Mundu Erakundeak azpimarratu duenez, antibiotikoekiko erresistentziari aurre egiteko modurik onena antibiotikoak behar direnean soilik erabiltzea da. 

Halaber, gogorarazi du txertoak jartzea eta higiene arauei (eskuak sarri garbitzea, adibidez) jarraitzea ere garrantzitsua dela. 

