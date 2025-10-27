UNIBERTSITATEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EHUk 607 milioi euroko aurrekontu-premia duela adierazi die alderdiei

Egungo aurrekontuaren %78 "eguneroko oinarrizko gastuei aurre egiteko erabiltzen da, eta hori ez da nahikoa".

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) jakinarazi duenez, Unibertsitateak 2026an Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa 607 milioi eurokoa izan beharko litzateke, eta Joxerramon Bengoetxea errektoreak Legebiltzarrean agertzea eskatu du, erakundearen behar ekonomikoak azaltzeko.

EHUk ohar bidez azaldu duenez, Bengoetxea errektorea, Estitxu Garai Bizkaiko campuseko errektoreordea eta Javier Varona gerentea Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeekin (EAJ, EH Bildu, PSE-EE, Sumar eta PP) bildu dira, Voxekin izan ezik.

Errektoretzak funtsak eskatu ditu hiru campusetako azpiegiturak eguneratzeko. Gainera, irakasle ikertzaileen lan-baldintzak hobetzeko beharraz ere ohartarazi du, eta EHUri ikerketarako zuzenean ematen zaizkion funts publikoak azken hamar urteetan ez direla hazi salatu du.

EHUk ziurtatu duenez, talde politikoek eskerrak eman dizkiote errektoreari egindako azterketagatik, eta 2026ko aurrekontuek Unibertsitate publikoaren beharrak ase ditzaten lan egiteko prest agertu dira.

Errektoreak datorren azaroan Eusko Legebiltzarrean Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Batzordean agertzea eskatu du, Unibertsitatearen beharrak azaltzeko, sailburuak Sailaren aurrekontuak aurkeztu ondoren.

EHU Eusko Jaurlaritza Gipuzkoa Bizkaia Araba Hezkuntza EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Gizartea

Albiste gehiago gizartea

GRAFCAV5695. BILBAO (ESPAÑA), 27/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), visita este lunes el ambulatorio Doctor Areilza de Indautxu (Bilbao) acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez (d). EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripea goizago etorri delako aurten

Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere, Bizkaian. "Txertoa jarrita, urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X