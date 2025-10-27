Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Irungo kirol-instalazio batzuetako aldageletan emakumeak grabatzeagatik

Gertakariak joan den larunbat goizean izan ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan. Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola, gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu zuen larunbat goizean, Irunen, sekretuak ezagutaraztearen delitua egotzita, Gipuzkoako hiriko kiroldegi bateko erabiltzaileak telefono mugikor bidez grabatzeagatik, horiek arropaz aldatzen ari zirela. 

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak joan den larunbat goizean jazo ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan. 

Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.

Telefonoa zeraman gizona joan egin zen emakumea bertan zegoela ohartu zela konturatu orduko. Biktimak gertatutakoaren berri eman zien kiroldegiko langileei, eta susmagarria atxikitzea lortu zuten, Ertzaintzaren patruila bat iritsi arte.

Agenteek egiaztatu zutenez, susmagarriak gailuaren galerian ezabatuak zituen zenbait irudi, baina artean mugikorreko zakarrontzian zituen. Bertan, beste irudi batzuetan, biluzik zegoen eta haur txiki batekin zegoen beste emakume bat ikusten zen, aldegela berean. 

Horiek ikusirik, susmagarria atxilotu egin zuten, sekretuak ezagutaraztearen delitua leporatuta, eta ertzain-etxera eraman zuten. Astelehen goizean, atxilotua Irungo Guardiako Epaitegiaren esku utzi dute.

Delituak Irun Indarkeria matxista Gipuzkoa Gizartea

