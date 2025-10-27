Gizon bat atxilotu dute Irungo kirol-instalazio batzuetako aldageletan emakumeak grabatzeagatik
Gertakariak joan den larunbat goizean izan ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan. Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola, gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.
Ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu zuen larunbat goizean, Irunen, sekretuak ezagutaraztearen delitua egotzita, Gipuzkoako hiriko kiroldegi bateko erabiltzaileak telefono mugikor bidez grabatzeagatik, horiek arropaz aldatzen ari zirela.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gertakariak joan den larunbat goizean jazo ziren, herriko kirol-instalazioetako emakumeen aldageletan.
Arropaz aldatzen ari zen emakume bat ohartu zen gizon bat gailu mugikor batekin grabatzen ari zitzaiola gizonen eta emakumeen aldagelak bereizteko hormaren goiko aldetik.
Telefonoa zeraman gizona joan egin zen emakumea bertan zegoela ohartu zela konturatu orduko. Biktimak gertatutakoaren berri eman zien kiroldegiko langileei, eta susmagarria atxikitzea lortu zuten, Ertzaintzaren patruila bat iritsi arte.
Agenteek egiaztatu zutenez, susmagarriak gailuaren galerian ezabatuak zituen zenbait irudi, baina artean mugikorreko zakarrontzian zituen. Bertan, beste irudi batzuetan, biluzik zegoen eta haur txiki batekin zegoen beste emakume bat ikusten zen, aldegela berean.
Horiek ikusirik, susmagarria atxilotu egin zuten, sekretuak ezagutaraztearen delitua leporatuta, eta ertzain-etxera eraman zuten. Astelehen goizean, atxilotua Irungo Guardiako Epaitegiaren esku utzi dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Chat GPTren elkarrizketa-funtzio erotikoak erabiltzaileen datu pribatuak arriskuan jar ditzake
Erabiltzailearen identitatea, helbidea, metadatuak eta elkarrizketen edukia bildu eta hainbat helburutarako erabiltzen ditu gailuak.
Bost haur gazatar Euskadira iritsiko dira gaur, arreta mediko espezializatua jasotzeko
Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez, patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzten adingabeak Gurutzetako, Donostiako eta Basurtuko erietxeetan ospitaleratuko dituzte.
Bergarako ganadutegi batek abelburu guztiak hil egin beharko ditu, tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako
Europako araudia oso zorrotza da, eta % 1eko intzidentzia gaindituz gero ganadutegiko animalia guztiak hiltzera behartzen du, eta horixe gertatu da Bergarako Zezenak ganadutegian.
Goialdeko borraskak kaltetutako valentziar adingabeen % 30ek beldurra diote euriari eta ekaitzei, urtebete geroago
Euriteek 229 hildako utzi zituzten —tartean, 9 haur. Save the Children erakundearen arabera, kaltetutako udalerrien “berreraikuntzan” ez dituzte haurrak erdigunean kokatu.
Gernika-Lumo Urriko Azken Astelehena ospatzen ari da
310 postu dira aurten 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako honetan.
“Lurraldearen arabera, aldeak daude. Gipuzkoako osasun zentroetan zailtasunak ditugu esku-hartze eraginkor bat izateko”
Herritarren % 5-7k pairatzen dute arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua. Amaiur Olarza ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate Nahastearen Elkarteko psikologoak adierazi duenez, horietako askok ez du diagnostikorik. Hala, ohartarazi du haurtzaroan tratamendurik ez izateak sintomak larriagotu egiten dituela helduaroan. Halaber, salatu du Euskadin ez dagoela adostasunik eta ekitaterik AGHN duten pertsonenei arreta emateko.
Baionako Xingar Feria beste data batzuetan egingo da 2026an, jendetza murrizten saiatzeko
Hitzordua apirilaren 23tik 26ra bitartean izango da, Aste Santuko opor garaitik kanpo, azken urteetako bisitari kopurua jaisten saiatzeko, delituak eta eragozpenak areagotu egin baitira azken edizioetan.
Olarizun inauguratu berri duten labirintoak polemika piztu du Gasteizen
4.000 metro karratuko eta 400.000 eurotik gorako labirintoa inauguratu dute Gasteizen baina hasierako proiektuarekin zerikusirik ez duela azpimarratu dute askok. Udal ordezkariek diote, hala ere, denbora beharko duela proiektuak bere osotasunera iristeko.
Valentziako telebista publikoko langileek kritikatu dute Mazonen aurkako manifestazioaren ordez zezenketa bat eman izana
Beharginek argitaratu duten Idatzi anonimoarekin bat egin dute, halaber, PSPV, Compromis eta Ens Uneix alderdiek eta zenbait sindikatuk ere. A Punt-eko enpresa batzordeak zuzendariaren eta zuzendaritza talde osoaren dimisioa eskatu du, bestalde.