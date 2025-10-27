AGHN-aren eguna

“Lurraldearen arabera, aldeak daude. Gipuzkoako osasun zentroetan zailtasunak ditugu esku-hartze eraginkor bat izateko”

18:00 - 20:00
EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Herritarren % 5-7k pairatzen dute arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua. Maite Urkizu ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate Nahastearen Elkarteko koordinatzaileak adierazi duenez, horietako askok ez du diagnostikorik. Hala, ohartarazi du haurtzaroan  tratamendurik ez izateak sintomak larriagotu egiten dituela helduaroan. Halaber, salatu du Euskadin ez dagoela adostasunik eta ekitaterik AGHN duten pertsonentzako arretan. 

Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Osasuna Umeak Hezkuntza Gizartea

