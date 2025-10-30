Proposamena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean

FOTODELDÍA BILBAO, 16/08/2025.- La Marijaia (Señora de las Fiestas) protagoniza hoy sábado el primer día de la Semana Grande de Bilbao tras el pregón y el txupinazo. EFE/Miguel Tona
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.

Bilbo Bilboko Udala Bilboko Aste Nagusia 2025 Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Kamerak ikastetxe publikoetan
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela

Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X