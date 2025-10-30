Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean
Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.
Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela
Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.
Santurtziko eraikin bateko garajeko sabaia hondoratu da eta bizilagunak etxe barruan harrapatuta geratu dira
Lokalaren jabeak horma bat bota zuen eta etxeetara asartzeko atariak dauden patioa hondoratzea eragin zuen. Orain, bizilagunak etxetik sartu eta atera ezin dabiltza. Behin-behineko hiru pasabide jarriko dira bizilagunek joan-etorriak egin ditzaten.
Neo, garbitzen, kafea egiten eta landareak ureztatzen dakien robota
AEBko 1X Technologies enpresak Neo aurkeztu du, etxeko lanak egiteko pentsatutako adimen artifizialeko robot humanoidea. 2026an jarriko dute salgai AEBn, 20.000 dolarreko prezioan.
Gidari bat atxilotu dute Tuteran, A68an kontrako noranzkoan 11 km gidatzeagatik
Alkoholaren eraginpean zegoen, eta gidabaimena indarrean izan gabe zirkulatzen ari zen.
Zallako bizilagunak kezkatuta eta haserretuta, trenbide-pasaguneengatik
Ostegun honetan, furgoneta bateko gidaria hil egin da trenarekin talka egin ostean, trenbide-pasagune baten parean. Auzokideek konponbideak eskatu dituzte, baina jakin badakite ez dela erraza izango. Izan ere, Zallak 30 trenbide-pasagune baino gehiago ditu, Renfeko C4 lineak herria zeharkatzen baitu.
Furgoneta baten gidaria hil da Zallan, tren batek ibilgailuaren kontra talka eginda
Istripua 15:00ak aldera gertatu da, eta, talkaren ondorioz, trena errailetik atera da.
Miren Arzalluz: "Museo honen dimentsio bikoitzak erakartzen nau: nazioartera begira, baina herrian errotuta dago”
Arantza Ruizek Guggenheim Bilbao Museoaren zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko 12 minutos saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitutakoan, eta ondoren EITB Nahieran atarian.
Urriaren 15ean greba egin zutenek jaso ez duten soldataren zenbatekoa Gazan azpiegiturak eraikitzera bidera dezatela eskatu dute Nafarroako irakasleek
Hezkuntza kontseilariari eskatu diote lanuzteen ondorioz soldatan deskontatutako dirua UNRWAra bideratzeko, Palestinako hezkuntza-azpiegiturak berreraikitzeko.
Auto-ilarak A-8 errepidean Bilbon, Donostiarako noranzkoan, hainbat autok istripua izan dute eta
Istripua Zorrotzako bihurguneetan gertatu da 3 autoren artean eta gutxienez 2 pertsona zauritu dira. Auto-ilarak 4 kilometrokoak dira.