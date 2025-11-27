Aita Marik bere 17. misio humanitarioa abiatu du Mediterraneoan
Itsas Salbamendu Humanitarioa elkartearen arabera, neguan migrante gutxiagok erabiltzen dituzte Mediterraneoko itsasbideak, baina erabiltzen dituztenek haien burua gehiago arriskatzen dute.
Aita Mari erreskate-ontziak bere 17. misio humanitarioa abiatu du Mediterraneo itsasoan, aurtengo azkena. Saguntuko (Valentzia) portutik itsasoratu da gaur arratsaldean.
Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak esan duenez, "munduko itsasbide arriskutsuenetakoa" da Mediterraneoa. "Neguan migrante gutxiagok erabiltzen dituzte Mediterraneoko itsabideak, baina erabiltzen dituztenek haien burua gehiago arriskatzen dute", zehaztu dute.
Orain hamar urte ibilbidea hasi zuenetik, Aita Marik 1.500 pertsona migratzaile baino gehiago erreskatatu ditu Mediterraneoan. Horiei, 2017an Maydayterraneo ekimenarekin elkarlanean erreskatatutako 1.000 pertsona inguru gehitu behar zaizkie.
Itsas Salbamendu Humanitarioko kideek adierazi dutenez, Europar Batasuneko itun berriarekin, hainbat herrialdetako mafiek "inpunitate osoa" dute, "pertsonen salerosketarako".
"Aita Mari, berriz ere, munduko itsasbide arriskutsuenetariko batera abiatu da, hainbat traba dauden arren: Piantedosiko dekretua Italian, eta Europar Batasuneko paktu migratzaile berriak, gobernuz kanpoko erakundeen eta itsasoko egora salatzen duten pertsonen lana oztopatzen saiatuz. Itsasoan arriskuak daude bitartean, guk lanean jarraituko dugu. Bizitza guztiek garrantzia dutelako", azaldu dute erreskate-ontziko arduradunek.
Beloradoko abadesa ohia atxilotu dute, monasterioko artelanak saltzea leporatuta
Beloradoko komentuko auziekin loturarik ez duen herritar batek salatu zuen abadesa izandakoa, Elizarenak ziren artelanak saltzeagatik, eta Briviescako Epaitegiak ikerketa zabaldu zuen. Gaur arratsaldean egin dute atxiloketa.
Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako
Iurgi, 2020an, Aulestin auto batek harrapatuta hil zen 11 urteko haurraren kasuko epaiketa zibila gaur izan da Gernikan. Joan den urriaren 17an zen egitekoa baina, arazo teknikoak tarteko ertzain batek ezin izan zuen deklaratu eta gaur arte atzeratu zuten. Epaitegitik irtetean, Iurgiren gurasoak haserre agertu dira ustezko harrapaketaren egilearen eta ertzainaren adierazpenekin.
Izaroren doinuekin eta droneen ikuskizun magikoarekin argiztatuko da Donostia
Iñaki Gabilondo kazetariak, Radio San Sebastian irratiaren mendeurrena dela eta, Gabonak argitzeko botoia sakatuko du ostiral honetako 19:30ean.
Kontrolpean dago Iruñean lau eraikin hustea eragin zuen sutea
Iruñeko Arrotxapea auzoko bazar batean asteazkenean piztutako sutearen ondorioz, lau eraikin hustu behar izan zituzten. Suhiltzaileek bertan jarraitzen dute etxebizitzen egoera aztertzen, bizilagunak bertara itzul daitezkeen ala ez jakiteko.
Mazonek sareak sutu egin ditu bere agurrean, Rosaliaren “La Perla" erabilita
Jarduneko presidenteak bere azken Consellaren bideo bat partekatu du Instagramen, “La Perla” abestiak lagunduta, baina erreakzioa hain izan da berehalakoa, ezabatu egin duela eta “Divinize” abestiarekin beste batekin ordezkatu duela.
Gizon bat zauritu da Lasarteko pabiloi abandonatu batean piztutako sutean
Sutea 04:30ean piztu da Lasarteko Nagusia kaleko pabilioi abandonatu batean. Pertsona bat larri zauritu da, batez ere eskuetan eta besoetan, eta Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
Sutea izan da Lasarteko pabilioi abandonatu batean, eta gizonezko bat larri zauritu da
Gizonezko bat larri zauritu da ostegun honetan Lasarte-Oriako pabiloi abandonatu batean izandako sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Iruñeko sutearen ondorioz etxetik atera zituzten bizilagunak etxera itzuliko dira egunean zehar
Suhiltzaileek lokalaren barruko puntu beroetan lanean jarraitzen dute, baina sutearen bilakaerak hesitutako eremua murriztea eta oinezkoentzako sarbidearen zati bat irekitzea ahalbidetu du. Iruñeko Udaltzaingoak adierazi duenez, bizilagunen itzulera atari bakoitzeko balorazio teknikoaren araberakoa izango da.
Erakundeen eta ordezkarien arteko errespetuaren alde egin du Bengoetxeak, Perez Iglesiasen Legebiltzarreko agerraldi "zakarraren" ostean
EHUko errektoreak Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuari eskatu dio "deskalifikazio pertsonalak" albo batera uzteko eta unibertsitate publikoarekiko eta haren ordezkariekiko "errespetua" izateko.