Hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diote adingabeen zentro bateko hezitzaile bati, Gipuzkoan tutoretzapeko neskato bati eraso egiteagatik
Erruztatuak gertaerak aitortu ditu, eta akusazioek bere zigor eskaera hamaika urtetik hirura jaistea onartu dute.
Adingabeen egoitza bateko hezitzaile bati hiru urteko kartzela-zigorra ezarri diote, 2019 eta 2022 urteen artean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean dagoen babesik gabeko neskato bati sexu-erasoa egiteagatik, neskatoak 13 eta 14 urte bitartean zituenean.
Hasiera batean, Fiskaltzak hamaika urteko espetxe zigorra eskatzen zuen gizon horrentzat, baina astelehen honetan, Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioan izan den epaiketa hasi baino lehentxeago, defentsak, akusazio partikularrak, biktimak, eta Fiskaltzak adostasun akordio bat lortu dute.
Akordio horren bidez, erruztatuak gertaerak aitortu ditu, eta akusazioek bere zigor eskaera jaistea onartu dute, behin-behineko ondorioak aldatu eta bidegabeko luzapenen aringarria aplikatu ostean.
Hori horrela, biktimak, gaur egun adinez nagusia, ez du ahozko bistan deklaraziorik egin beharrik izan.
Aipatutako espetxe zigorraz gain, erruztatuak 16.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio kaltetuari, jasandako kalte moralengatik, eta hamabi urtez ezingo da berarekin hurbildu ezta komunikatu ere. Era berean, kartzelatik ateratzen dutenean, zazpi urte eman beharko ditu zaintzapeko askatasunean.
Horrez gain, bost urteko gaitasungabetzea ezarri diote, adingabeekin harremana duen edozein jarduera edo lanbidetan aritzeko, bost urtez.
Fiskaltzaren akusazio idatziak jasotzen duenez, gertakaria aipatutako babes zentroan jazo zen, Aian, non auzipetuak, "asmo ludikoarekin jokatuz", adingabeaz abusatu baitzuen "hezitzaile karguak ematen zion nagusitasun baldintzaz baliatuz".
Modu horretan, gizonak neskatoarekin zuen harreman ona aprobetxatu zuen bere alde intimoetako argazkiak ateratzeko eskatzeko, bere mugikorra uztearen truke, janari edo diru gehiago emateko.
Auzipetuak neskari ukituak ere egin zizkion behin baino gehiagotan.
Fiskaltzaren testuak zehazten duenez, gainera, noizbait gizonezkoak adingabeari zentrotik ihes egiten lagundu zion, eta beste bitan hezitzailearen etxean lo egitera iritsi zen, ohe bereizietan, hura ihes eginda zegoen bitartean.
