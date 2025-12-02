Itzalaldi kasuan mugikorrek gutxienez 4 orduz funtzionatzea legez bermatu nahi du Espainiako Gobernuak
Arau-proiektu honen helburuak dira telekomunikazioen sektoreko segurtasun-neurriak indartzea, halako gertakariek erabiltzaileen segurtasunean duten eragina saihestea edo murriztea eta komunikazioak ahalik eta lasterren berreskuratzea. Operadoreek legez bermatu beharko dute "lehen mailako" azpiegituren eraginkortasuna gutxienez 24 orduz, eta 12 ordukoa "tarteko mailakoen" kasuan; operadoreek eurek egingo dute sailkapen hori.
Telekomunikazio-operadoreek gutxienez lau orduko telefonia mugikorreko zerbitzua bermatu beharko diete herritarren % 85i, itzalaldia gertatuz gero, sareen segurtasunari eta erresilientziari buruzko errege-dekretuaren arabera. Zirriborroa astearte honetan atera da jendaurrean.
Errege dekretu hori onartuz gero, operadoreek legez bermatu beharko dute "lehen mailako" azpiegituren eraginkortasuna gutxienez 24 orduz, eta 12 ordukoa "tarteko mailakoen" kasuan, Eraldaketa Digitaleko eta Funtzio Publikorako Ministerioak astearte honetan jakinarazi duenez.
Zirriborroan ez da zehazten zein diren lehen mailako eta tarteko azpiegitura horiek, izan ere operadoreek eurek egingo dute sailkapena. Era berean, arriskuen azterketa eta plan espezifikoak diseinatu beharko dituzte egin beharko duten segurtasun-plan batean.
Arau horrek azpiegitura digitalen operadoreei ere eragingo die, hala nola itsaspeko kableei, satelite sistemei, datu zentroei eta Interneteko truke puntuei, baldin eta milioi erdi erabiltzaile edo 50 milioi sarrera baino gehiago badituzte. Gutxieneko horrek telekomunikazio-operadoreei ere eragiten die.
Ekimena hainbat gertakariren ondoren jarri da martxan, covid-19a, La Palamako erupzio bolkanikoa edo Valentziako DANA, besteak beste.
Gertakari-osteko abisua, gehienez ere ordubetera
Arau-proiektuak, era berean, 112ko zentroei eta alerta publikoei zuzendutako larrialdi-komunikazioen eraginkortasuna eta jarraitutasuna indartzean jartzen du fokua. Zentro horiek, bai eta konektagarritasuna ematen dieten operadoreek ere, segurtasun-planak egin eta aurkeztu behar dituzte.
Ahalik eta denbora laburrenean informazio fidagarria izateko, intzidenteak jakinarazteko betebeharrak indartuko dira. Hala, aurreikusten da Telekomunikazioen Estatu Idazkaritza jakinaren gainean jarri beharko dela, gertaera hasi eta gehienez ere ordubetera, aldizkako bitarteko jakinarazpen bat ere bidali beharko da, bai eta gorabehera amaitzen deneko jakinarazpen bat ere; ondoren, gainera, txosten xehatu bat helarazi beharko zaio Idazkaritzari, gertakariaren arrazoiak, inpaktua, hartutako neurriak eta ikasitako ikasgaiak biltzeko.
Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritza izango da betebeharrak betetzen direla gainbegiratzeko eta organismo nazionalekin, autonomia-erkidegoekin eta Europako eta nazioarteko erakundeekin koordinatzeko agintaritza eskuduna.
Testuak komunikazio elektronikoen sare eta zerbitzuen segurtasuna eta erresilientzia koordinatzeko mahaia sortzea aurreikusten du. Mahai hori eztabaidarako eta elkarrizketarako foroa izango da, eta inplikatutako guztiak harremanetan jartzeko eta simulazioak egiteko aukera emango du.
Entzunaldi publikoan da dokumentua, astearte honetatik urtarrilaren 8ra bitartean.
