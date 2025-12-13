KALERATZEAK STOP
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Etxegabetzeen aurkako dekretua" luzatzea eskatu dute, 2026an dozenaka familia kalean gera ez daitezen

Donostian egindako prentsaurreko batean, Kaleratzeak Stop elkarteko ordezkariek, EH Bilduko, Podemoseko eta EB-IUko kideekin batera, abenduaren 31n amaituko den "babes soziala" luzatzea eskatu dute. Bestalde, Eusko Legebiltzarrak aste honetan onartutako Etxebizitzaren, Lurzoruaren eta Hirigintzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Legearen kontra agertu dira.

Stop desahucios Donostia
Larunbat honetako prentsaurrekoa Donostian. Argazkia: Kaleratzeak Stop
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kaleratzeak Stop plataformak ohartarazi duenez, "2026an etxegabetze tsunamia" izan daiteke, abenduaren 31ra arte indarrean dagoen "babes sozialaren dekretua" luzatzen ez bada.

Kolektibo horretako ordezkariek gaur, Donostian, EH BildukoPodemoseko eta EB-IUko ordezkarien babesarekin egindako prentsaurreko batean, Etxebizitza Legean aurreikusitako "ezohiko luzapenak" aplikatzea ere eskatu dute, hiru urtera iristen baitira tentsionatutzat jotako udalerrietan, eta urtebetera gainerakoetan.

Kaleratzeak Stop taldeak gogorarazi du egungo "bizitoki-krisia" larriagotu egin dela "alokairuen igoera espekulatiboagatik" eta ohartarazi dute "2008ko burbuilaren mailak gainditzen" dituela.  "Zaurgarritasun egoeran dauden familiaaskok ezin dituzte errenta horiek beren gain hartu, eta euren etxebizitzetan jarraitzen dute, etxegabetzeak bertan behera utzita daudelako 2020ko dekretu horren bidez, baina aurtengo abenduaren 31n amaitzen da luzapena".

Arau hori berritzen ez bada "ehunka euskal familia kalean gera daitezkeela" azaldu ostean, elkarteak gogorarazi du dekretuak "zailtasunak dituzten jabe txikiei errentak ordaintzea bermatzen" duela, eta Eusko Jaurlaritza "259 errentatzailek jasotzeari utzi dioten alokairua ordaintzen" ari dela, Alokairuaren Merkatuaren Estatistikan (EMA) ezarritako prezioen arabera.

2026rako dekretu horren "ezohiko luzapen unibertsala onartzen ez bada", egoerak "etxegabetzeen tsunamia eragin lezake" ohartarazi dutenez, eta hori ekiditeko, plataformak administrazio publikoei dei egin die beharrezko neurriak har ditzaten, "2026an familia bakar batek ere ez dezan kalean lo egin".

Lurzoru Legearen inguruan

Bestalde, Rosa Garcia Kaleratzeak Stop elkarteko bozeramaileak Eusko Legebiltzarrak aste honetan onartu duen Etxebizitza, Lurzoru eta Hirigintza arloko Premiazko Neurrien Legea arbuiatu du, "babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko eskuragarri dagoen lurzorua % 75etik % 60ra jaisten duelako". "Gure ustez, eraikuntza eta sustatzaileen lobby-ak egiten ari diren presioari esker izan da hori posible", salatu du.

"Nabarmendu nahi dugu, baita ere, berriro ere Lanbiden etxebizitza-kontratu bat izatea eskatzen dela DSBE eta gizarte-laguntzak kobratu ahal izateko", ohartarazi du Garciak, eta argitu du, egoera horretan, pertsona "kalteberenek" ezin izango dituztela subsidio horiek jaso -horien artean ugari baitira "beltzean kobratzen diren kontratuak, batez ere logelak azpierrentan hartzerakoan", eta "beraz, kalean bizitzera kondenatuta daudela". 

EAJk eta PSE-EEk etxebizitza, lurzoru eta hirigintza arloko premiazko neurrien legea onartu dute, izapideak arintzeko eta etxebizitzaren sustapena bizkortzeko
Donostia Etxebizitza Gobernuz Kanpoko Erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

VacaPop, ganadua erosi eta saltzeko aplikazioa: “Edadekoak ere hasi dira, pixkanaka, erabiltzen”

Inora joan beharrik gabe abereak saldu eta erosteko helburuarekin sortu da VacaPop mugikorrerako aplikazioa. Azoken zain egon barik, Internet bidez behiak, zaldiak, ahuntzak, landako makinaria eta bazka saldu eta erostea posible da honezkero.  Oier Aizpuru eta Aitzol Gorospe abeltzain gazteek adierazi dutenez, oso erraza eta azkarra da. Nabarmendu dute, halaber, tratuak era tradizionalean ixten direla, alegia, aurrez aurre. 

Gehiago ikusi