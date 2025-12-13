"Etxegabetzeen aurkako dekretua" luzatzea eskatu dute, 2026an dozenaka familia kalean gera ez daitezen
Donostian egindako prentsaurreko batean, Kaleratzeak Stop elkarteko ordezkariek, EH Bilduko, Podemoseko eta EB-IUko kideekin batera, abenduaren 31n amaituko den "babes soziala" luzatzea eskatu dute. Bestalde, Eusko Legebiltzarrak aste honetan onartutako Etxebizitzaren, Lurzoruaren eta Hirigintzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Legearen kontra agertu dira.
Kaleratzeak Stop plataformak ohartarazi duenez, "2026an etxegabetze tsunamia" izan daiteke, abenduaren 31ra arte indarrean dagoen "babes sozialaren dekretua" luzatzen ez bada.
Kolektibo horretako ordezkariek gaur, Donostian, EH Bilduko, Podemoseko eta EB-IUko ordezkarien babesarekin egindako prentsaurreko batean, Etxebizitza Legean aurreikusitako "ezohiko luzapenak" aplikatzea ere eskatu dute, hiru urtera iristen baitira tentsionatutzat jotako udalerrietan, eta urtebetera gainerakoetan.
Kaleratzeak Stop taldeak gogorarazi du egungo "bizitoki-krisia" larriagotu egin dela "alokairuen igoera espekulatiboagatik" eta ohartarazi dute "2008ko burbuilaren mailak gainditzen" dituela. "Zaurgarritasun egoeran dauden familiaaskok ezin dituzte errenta horiek beren gain hartu, eta euren etxebizitzetan jarraitzen dute, etxegabetzeak bertan behera utzita daudelako 2020ko dekretu horren bidez, baina aurtengo abenduaren 31n amaitzen da luzapena".
Arau hori berritzen ez bada "ehunka euskal familia kalean gera daitezkeela" azaldu ostean, elkarteak gogorarazi du dekretuak "zailtasunak dituzten jabe txikiei errentak ordaintzea bermatzen" duela, eta Eusko Jaurlaritza "259 errentatzailek jasotzeari utzi dioten alokairua ordaintzen" ari dela, Alokairuaren Merkatuaren Estatistikan (EMA) ezarritako prezioen arabera.
2026rako dekretu horren "ezohiko luzapen unibertsala onartzen ez bada", egoerak "etxegabetzeen tsunamia eragin lezake" ohartarazi dutenez, eta hori ekiditeko, plataformak administrazio publikoei dei egin die beharrezko neurriak har ditzaten, "2026an familia bakar batek ere ez dezan kalean lo egin".
Lurzoru Legearen inguruan
Bestalde, Rosa Garcia Kaleratzeak Stop elkarteko bozeramaileak Eusko Legebiltzarrak aste honetan onartu duen Etxebizitza, Lurzoru eta Hirigintza arloko Premiazko Neurrien Legea arbuiatu du, "babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko eskuragarri dagoen lurzorua % 75etik % 60ra jaisten duelako". "Gure ustez, eraikuntza eta sustatzaileen lobby-ak egiten ari diren presioari esker izan da hori posible", salatu du.
"Nabarmendu nahi dugu, baita ere, berriro ere Lanbiden etxebizitza-kontratu bat izatea eskatzen dela DSBE eta gizarte-laguntzak kobratu ahal izateko", ohartarazi du Garciak, eta argitu du, egoera horretan, pertsona "kalteberenek" ezin izango dituztela subsidio horiek jaso -horien artean ugari baitira "beltzean kobratzen diren kontratuak, batez ere logelak azpierrentan hartzerakoan", eta "beraz, kalean bizitzera kondenatuta daudela".
Zure interesekoa izan daiteke
Mitika diskotekako atezain batek kolpatuta hil zen Kerman Villate gaztea omendu dute Gasteizen
Kerman Villateren senideek prozesu judizialaren nondik norakoak salatu dituzte, eta egia eta justiziaren bila jarraituko dutela adierazi dute. Ehunka pertsona bildu dira Kermanen omenez egindako ekitaldian.
UEMAren esanetan, 2026ak “hizkuntza politika berriaren orubeak sendotzeko urtea” izan behar du
Urdiain eta Zeberio sartuta, 120 udalerrik osatzen dute jada Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (355.000 biztanle). Euskararen kontrako oldarraldia dela eta, “euskarak benetako lege-babesa izan dezan akordioak adosteko ahalegin guztiak” egingo dituela esan du Martin Aramendi UEMAko lehendakariak.
Zorteak irribarre egin dio Barakaldori: loteriaren bigarren sari batek 1,2 milioi euro utzi ditu
Larunbat honetako Espainiako Loteriaren zozketak 1,2 milioi euro utzi ditu Barakaldon. Loteriaren 17. administrazioak oso-osorik saldu du bertan 54299 zenbakia.
Adingabe batek Getxoko talde batean jasandako erasoak eta jazarpena salatu ditu horren familiak
Biktimak bi urtez jaso ditu ezkutuko deiak, irainak, jazarpena sare sozialetan eta eraso fisikoak. Eraso larriena udan jaso zuen, erasotzaileek inguratu eta jo egin baitzuten. Konortea galduta, lurrera erori zen, eta erasoa grabatu egin zuten.
1932an Eibarrek Niceto Alcala Zamorari oparitutako pistola berreskuratu dute Frantzian
Pistola 1931 eta 1936 artean II. Errepublikako presidente izan zen Alcala Zamorari oparitu zioten Eibarko elkarte errepublikarreko emakume talde batek. Frantziako poliziak urtarrilean berreskuratu zuen legez kanpo bildumagile frantziarren eskuetan zegoen arma.
Aita Marik 56 pertsona erreskatatu ditu 2025eko azken misioan
Erreskatea gaur goizean egin dute, Lampedusatik 34 mila nautika hegoekialdera. Erreskatatutakoen artean 7 haurtxo eta 16 adingabe daude. Bi hilabeteko haurra eta bere gurasoak Aita Maritik eraman behar izan dituzte haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Iruñeko Irabia ikastetxeko ikasle ohi batek salatu du Opus Deiko apaiz batek sexu erasoak egin zizkiola nerabezaroan
Opus Deik, bere aldetik, gertatutakoa onartu du, bai eta Donostian eta Madrilen ere antzeko bi kasu izan zirela argitu ere. Lehenengoa, adingabe batekin jazo zen; bigarrena, berriz, 45 urteko emakume batekin.
VacaPop, ganadua erosi eta saltzeko aplikazioa: “Edadekoak ere hasi dira, pixkanaka, erabiltzen”
Inora joan beharrik gabe abereak saldu eta erosteko helburuarekin sortu da VacaPop mugikorrerako aplikazioa. Azoken zain egon barik, Internet bidez behiak, zaldiak, ahuntzak, landako makinaria eta bazka saldu eta erostea posible da honezkero. Oier Aizpuru eta Aitzol Gorospe abeltzain gazteek adierazi dutenez, oso erraza eta azkarra da. Nabarmendu dute, halaber, tratuak era tradizionalean ixten direla, alegia, aurrez aurre.
“Gure hezkuntza, euskalduna” lelopean, milaka ikasle kalera atera dira
Hego Euskal Herriko ikasleriak bat egin du Ikamak deituriko greba egunarekin. Manifestazio jendetsuak egin dira Iruñean, Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Euskara oldarraldi judizial eta politiko bat jasaten ari dela eta indarrean dagoen hezkuntza ereduak euskara mesprexatzen duela salatu dute.