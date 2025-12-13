La plataforma Stop Desahucios ha hecho este sábado un llamamiento a "evitar una nueva oleada de desahucios en 2026", mediante la prórroga del escudo social que supone del decreto frente a los lanzamientos, cuya validez concluye el próximo 31 de diciembre.



En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, representantes de este colectivo, acompañados por miembros de EH Bildu, Podemos y EB-IU, han reclamado también la aplicación "de las prórrogas extraordinarias" para las personas afectadas, previstas en la Ley de Vivienda, que alcanzan los tres años en los municipios declarados tensionados y un año en el resto.



En un comunicado difundido durante la comparecencia, Stop Desahucios recuerda además que la actual "crisis habitacional" se ha visto agravada "por la subida especulativa de los alquileres" que, según denuncia, "ya supera los niveles de la burbuja de 2008". "Muchas familias vulnerables -aclara- no pueden asumir estas rentas y sólo permanecen en sus viviendas gracias a la suspensión de sus desahucios" por el citado decreto de 2020, prorrogado luego hasta el próximo 31 de diciembre.



Tras explicar que "cientos de familias vascas podrían quedar en la calle" si esta norma no se renueva", Stop Desahucios recuerda que el decreto "garantiza el pago de las rentas a pequeños propietarios en dificultades", mientras que el Gobierno Vasco "está abonando los alquileres que han dejado de percibir 259 arrendadores", según los precios fijados en la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA).



Tras insistir en que, "si no se aprueba una prórroga extraordinaria y universal" del citado decreto para 2026, la situación "podría desencadenar un tsunami de desahucios", la plataforma hace un llamamiento a las administraciones públicas para que garanticen las medidas necesarias con el fin de que "ninguna familia termine durmiendo en la calle en 2026".



Ley de Medidas Urgente

Por otra parte, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha expresado el rechazo de su plataforma a Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada esta semana por el Parlamento Vasco porque, según ha indicado, "rebaja del 75 al 60 % el suelo disponible para la edificación de viviendas de VPO".



"Creemos que esto ha sido posible gracias a la presión que están ejerciendo los lobbys de constructoras y promotoras", ha indicado.



"Otro punto muy importante es que otra vez se exige ante Lanbide tener un contrato de vivienda para poder cobrar la RGI y las ayudas sociales", ha advertido García, quien ha aclarado que, en esta tesitura, las personas "más vulnerables", entre las que proliferan "contratos en negro, sobre todo de subarriendo de habitaciones" por lo elevado de los precios, no van a poder percibir estos subsidios y "por lo tanto están condenados al 'sinhogarismo'".