PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Un edificio de viviendas en construcción. Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

La Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo impulsada por PNV y PSE-EE que flexibiliza los trámites para la edificación e impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas, ha sido aprobada este jueves por el Parlamento Vasco con el rechazo de toda la oposición, que ha denunciado que no se haya buscado el consenso ante este reto de gran magnitud.

No ha habido sorpresas ni novedades en la votación de esta ley que los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, han impulsado no como un proyecto normativo del Ejecutivo, sino como una proposición de ley de ambos grupos, con lo que se ha evitado que el texto haya sido sometido previamente a una serie de informes previos y a una memoria económica. Con este tipo de iniciativas también se acortan los plazos parlamentarios y los grupos no pueden presentar enmiendas a la totalidad.

EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas. 

La ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Claves

La nueva legislación, que modifica artículos de otras leyes vascas como la del Suelo y Urbanismo, Vivienda y Turismo, tiene como fin movilizar suelo para acelerar la promoción de vivienda libre y protegida, agilizar trámites urbanísticos y evaluaciones medioambientales e intervenir el mercado de los pisos turísticos en zonas tensionadas con la prohibición de nuevas licencias en estas áreas.

Otra de las novedades es que se abre la horquilla para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas. Ahora ese porcentaje está en el 75 % y se abre la posibilidad de que los ayuntamientos lo rebajen hasta el 60 % de las promociones.

