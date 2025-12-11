PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo impulsada por PNV y PSE-EE que flexibiliza los trámites para la edificación e impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas, ha sido aprobada este jueves por el Parlamento Vasco con el rechazo de toda la oposición, que ha denunciado que no se haya buscado el consenso ante este reto de gran magnitud.

No ha habido sorpresas ni novedades en la votación de esta ley que los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, han impulsado no como un proyecto normativo del Ejecutivo, sino como una proposición de ley de ambos grupos, con lo que se ha evitado que el texto haya sido sometido previamente a una serie de informes previos y a una memoria económica. Con este tipo de iniciativas también se acortan los plazos parlamentarios y los grupos no pueden presentar enmiendas a la totalidad.

EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.

La ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Claves

La nueva legislación, que modifica artículos de otras leyes vascas como la del Suelo y Urbanismo, Vivienda y Turismo, tiene como fin movilizar suelo para acelerar la promoción de vivienda libre y protegida, agilizar trámites urbanísticos y evaluaciones medioambientales e intervenir el mercado de los pisos turísticos en zonas tensionadas con la prohibición de nuevas licencias en estas áreas.

Otra de las novedades es que se abre la horquilla para poder rebajar el porcentaje de vivienda de protección que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas. Ahora ese porcentaje está en el 75 % y se abre la posibilidad de que los ayuntamientos lo rebajen hasta el 60 % de las promociones.