Denis Itxaso: "El problema de la vivienda tiene solución y hoy estamos más cerca de ella"

Denis Itxaso
18:00 - 20:00
Denis Itxaso. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: "Etxebizitzaren arazoak konponbidea du eta Euskadik badu plan bat horretarako"

Última actualización

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, cree que con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, el Gobierno Vasco avanza "en medio del fuego cruzado entre EH Bildu y el PP". "El Gobierno ocupa un carril central ante un problema central de la ciudadanía", ha añadido Itxaso.

Denis Itxaso Vivienda Gobierno Vasco Política

