Etxebizitza arloko premiazko neurrien legea onartu dute EAJk eta PSE-EEk, azkarrago eta gehiago eraikitzeko
Gobernu bazkideek bultzatutako lege proiektuak eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko berriak debekatu ditu eta bizitegi berrietan etxebizitza babestuen kopurua %75etik %60ra apaltzea ahalbidetuko du.
Etxebizitza Arloko Premiazko Neurrien Legea onartu du ostegun honetan Eusko Legebiltzarrak, EAJ eta PSE-EEren babesarekin. Besteak beste, tramite administratiboak azkartzea eta eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko berriak debekatzea ahalbidetuko du. Oposizioko alderdi guztiak bat etorri dira eta adostasuna ez bilatzea aurpegiratu diote koalizio gobernuari.
EAJk eta PSE-EEk bultzatu eta aurkeztu dute lege proiektua premiazko prozedura erabilita. Ondorioz, lege testuak Eusko Legebiltzarrean gainditu beharreko epeak eta tramiteak (aurretiazko txostenak eta memoria ekonomikoa) nabarmen murriztu dira. Horregatik baita ere talde parlamentarioek ezin izan dute osoko zuzenketarik aurkeztu.
Aurreikusi bezala, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek aurka bozkatu dute, eta horiek aurkeztutako zuzenketa partzialak atzera bota dituzte EAJk eta PSE-EEk.
Lege testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.
Gakoak
Testu berriak beste lege batzuen artikuluak aldatuko ditu, hala nola, lurzoruarena, hirigintzarena, etxebizitzarena eta turismoarena. Lurzorua mobilizatzea ahalbidetuko du etxebizitza libre eta babestuen eraikuntza bultzatzeko, tramite administratiboak gutxituko ditu, eta aldi berean tentsio handiko eremuetan etxebizitza turistiko gehiago izatea debekatuko du.
Halaber, etxebizitza babestuen kopurua % 75etik % 60ra murriztu ahal izango da. Orain arte, etxebizitza berriak eraikitzen zirenean gutxienez % 75 gorde behar ziren etxebizitza babestuak egiteko. Aurrerantzean portzentaje % 60ra jaitsi ahal izango dute udalek.
