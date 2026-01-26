Euskara
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak euskara-eskakizuna baliogabetu du Donostiako Udaleko bi teknikari lanpostutarako

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren arabera, deitutako plaza guztietan edo ia guztietan hizkuntza-eskakizunak ezartzeak "ez ditu bateragarri egiten erabiltzaileen arreta eta euskararen erabilera, eta hizkuntza ez jakin arren enplegu publikora sartzeko izangaiek duten eskubidea".

jon_hernandez_utrera_donostiako_udala
Donostiako Udala. Argazkia: Jon Hernández Utrera.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du euskararen 2. HE eskakizuna Donostiako Udalean Digitalizazio Kartografikoko bi teknikari lanpostutarako, aurrez hiriburuko Administrazioarekiko Auzietako 3. Epaitegiak onartua zuena.

Hasieran, epaitegi horrek beharrezko jo zuen bi langileek euskara jakitea, zeregin horietan aritzen direnak bi funtzionario horiek baino ez direnez, bietako bat falta zen kasuetan herritarrek euskaraz artatuak izateko eskubidea bermatzea beharrezko zela iritzita. 

Argudio horrekin ezetsi zuen, besteak beste, epaitegiak, 2022ko abenduaren 20ko Udal Batzordeak bi lanpostu horiek betetzeko onartutako lan-eskaintza publikoaren aurka langile batek aurkeztutako salaketa

Berdintasun baldintzak

Salatzaile horren iritziz, gainera, akordioak Konstituzioaren hainbat artikulu urratzen zituen, haren arabera, funtzio eta kargu publikoak baldintza berdinetan eskuratzeko oinarrizko eskubidea urratzen baitzuen, lanpostu guztietarako eskatzen baitzen euskara, eta, EAEko Justizia Auzitegia Nagusian helegitea jarri ostean, arrazoia eman dio. 

Hala, ebazpen honetan, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak azpimarratzen duenez, deitutako plaza guztietan edo ia guztietan hizkuntza-eskakizunak ezartzeak "ez ditu bateragarri egiten erabiltzaileen arreta eta euskararen erabilera, eta hizkuntza jakin gabe enplegu publikora sartzeko izangaiek duten eskubidea".

"Gainera, Administrazioak ez du behar bezala arrazoitu zergatik deritzon ezinbesteko baldintza euskara jakiteari deialdiko honetako lanpostu guztietan, eta Donostiako Udaleko lanpostu ia guztietan herritarrei Administrazioarekin eurek aukeratutako hizkuntzan jardun ahal izatea bermatzeari". 

"Are gehiago, gaur egun indarrean dagoen plangintzaldian Udalak nahitaez bete beharreko indizea % 55,87koa den arren".

"Ondorioz, lanpostuen egonkortzeko euskararen ezagutzea ezinbesteko baldintza izateak gainditu egiten ditu arrazoizko eta proportzionaltasunezko kriterioak", azpimarratzen du. 

Konstituzio-printzipioak

Epaiak azpimarratzen duenez, baldintza horiek onartuz gero, "Konstituzioan ezarritako berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera lan publikoa lortzeko eskubidea murriztuko litzateke, baldin eta hautaketa prozeduraren oinarrietan ezarritako hizkuntza eskakizunek hautagai erdaldunak deialditik kanpo uztea badakarte".

Hori dela eta, ondorioztatzen duenez, "baldintza hori sarbide-baldintza gisa konfiguratzeak", "hautagaien artean % 100 euskaldunak versus % 0 erdaldunak proportziorik ez egoteak" egiten du "errekurritutako oinarrien izaera hizkuntza-arrazoiengatiko diskriminatzailea izatea". 

Epaia ez da irmoa, eta haren aurka kasazio-errekurtsoa aurkez daiteke Auzitegi Gorenean.

Euskara EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

