Espainiako Gobernuak farmazietan kalamu medizinala banatzeko atea ireki du
Javier Padilla Estatuko Osasun idazkariak baztertu egin du marihuana aisialdirako arautzea.
Estatuko Osasun idazkari Javier Padillak adierazi du kalamuaren prestakin estandarizatuak, gaur egun ospitaleko farmazia-zerbitzuetara mugatuta daudenak, farmazia-bulegoetara zabaltzeko aukera aztertzen ari direla.
“Ospitale-eremuan hasierako dispentsazio-aldi baten ondoren, egoki iritziz gero, farmazia-bulegoetara zabaltzeko aukera egon liteke”, azaldu du Padillak. Halaber, gaineratu du urte amaieran ebaluatuko dutela joan den urrian marihuana terapeutikoaren erabilerari buruz onartutako errege-dekretuaren gai hori.
Minaren Espainiako Elkarteak (SED) antolatutako jardunaldi batean, Padillak gogoratu du marihuana medizinalaren erregulazioa Diputatuen Kongresuko Osasun eta Kontsumo Batzordearen agindu baten ondorio izan dela, eta agindu horrek Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziari (AEMPS) haren garapena enkargatu ziola. “Araudiak hasieran zorrotza izatea bilatzen du, baina egokitzeko gaitasunarekin sortu da”, azpimarratu du.
“Egokitzeko gaitasun hori, nire ustez, adibidez, indikazioak AEMPSren Formulario Nazionalera eramatean islatzen da; izan ere, tresna hori askoz ere aldakorragoa da”, azaldu du Estatuko Osasun idazkariak.
Ondoren, Padillak berretsi du erregulazioa urte amaieran ebaluatuko dela, eta beharrezkotzat jotzen diren aldaketak aztertuko direla. “Indikazioen bilakaeran ikasteko eta eskuragarri dagoen ebidentziarik onenaren arabera moldatzeko aukera emango digu. Gainera, dispentsazio-prozeduretan eta -lekuetan pilatutako esperientziatik ikasteko eta horren arabera egokitzeko bidea emango digu”, zehaztu du.
Ez da arautuko aisialdirako erabilera
Bestalde, Estatuko Osasun idazkariak aitortu du arauketaren hasieran bazekitela ezinezkoa izango zela aurreikuspen guztiak betetzea, ez eremu profesionalari dagokionez, ezta paziente eta erabiltzaileei dagokienez ere. “Besteak beste, egoera jakin batzuetan tentsio-elementuekin topo egin dugulako”, gaineratu du.
Hala ere, berariaz baztertu du kalamu terapeutikoa arautzeak Estatuan aisialdirako marihuana arautzea ekarriko duenik. “Prozesu honetan beste herrialde batzuetako erregulatzaile askorekin bildu gara, eta batzuek esan digute marihuana medizinalaren erregulazioa hasierako ate bat izan zela aisialdirako erabilera arautzeko. Hala ere, hasieratik argi genuen Espainian ez zela bide hori jorratuko”, amaitu du Padillak.
