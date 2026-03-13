Pedofilo bat atxilotu dute Gasteizen kautelazko neurriak urratzea egotzita, adingabeei argazkiak ateratzeagatik

Ostegunean atxilotu dute, ikastetxe, haurtzaindegi, haur-parke eta adingabeak biltzen diren beste edozein lekutara hurbiltzeko debekua urratu duela jakin eta gero.

Agentziak | EITB

Adin txikikoei sexu-abusuak egitea leporatuta zigortutako 31 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizko Udaltzaingoak ostegunean, epaiketaren zain zegoela delitua berriro egitea egotzita, adingabeen arteko kirol-lehiaketa batera joan eta parte-hartzaileei argazkiak atera ostean.

Atxilotua baldintzapean aske zegoen, udan adingabeei sexu-eraso larriagotuak egitea egotzita egin beharreko epaiketaren zain, Gasteizko Udalak ohar batean azaldu duenez.

2015ean adin txikikoei sexu-abusuak egiteagatik beste zigor bat betetzen ari zela egin zituen eraso horiek, espetxetik irteteko baimena lortu zuenean.

Ostegun honetan atxilotu dute, ikastetxe, haurtzaindegi, haur-parke edo adingabeak biltzen diren beste edozein lekutara hurbiltzeko debekua urratu duela jakin ostean.

Martxoaren 7an urratu zituen kautelazko neurriak. Orduan, adingabe bati opari bat egin zion atxilotuak, eta hari buruzko informazio pertsonala lortzen saiatu zen. Egun batzuk geroago, adingabearen partidu batera joan zen eta argazkiak atera zizkien, bai adingabeari, bai horren taldekideei.

Gertaera horiek egiaztatzeko beharrezko neurriak hartu, eta gizonezkoaren bizilekua zein zen jakin ondoren, udaltzainak haren etxera joan ziren eta atxilotu egin zuten.

