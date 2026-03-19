Albiste izango da: Korrikaren hasiera, Ekialde Hurbileko azken ordua eta Europako Kontseiluaren bilera

Gaurkoan Orainen albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Korrika 18_martxoak 16_16
2013ko Korrikaren irudia. Argazkia: Orain
-Korrikaren hasiera: euskararen aldeko ekimenak hizkuntzaren errealitate guztiak zeharkatuko ditu 11 egunez eta 10 gauez. 2.175 kilometro inguru egingo ditu Korrikak eta 460 herritatik igaroko da. ETB On plataformak etenik gabe eskainiko du ibilbidea, eguneko 24 orduetan.

-Azken ordua Ekialde Hurbilean: Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango gas-findegi batzuei eraso diete asteazken honetan, Asalouyeko South Parseko Energiaren Gune Ekonomiko Berezian. Munduko gas-aztarnategi handiena da.

-Kontseilu Europarraren bilera: hogeita zazpi estatuburu edo gobernuburu Bruselan bildu dira honako gai hauek lantzeko: Iran eta energia-krisia, Ukrainako, Libanoko eta Gazako gerra eta defentsa, besteak beste. 

Korrika 2026 Euskara Energia Ekialde Hurbila Iran Eguneko Titularrak Europa Gizartea

ELAk berretsi du CCOOko kide batzuek euskaldunen kontrako hizkuntza eskubideen aurkako kanpaina abiatu dutela

ELAk babes osoa adierazi dio AEKri, Korrikaren antolatzaileari, eta CCOOko zuzendaritza lasterketatik baztertzeko erabakia babestu du. ELA sindikatuak “euskararen aurka antolatutako kanpaina” baten parte izatea leporatu dio CCOOko kide batzuei, eta, zentzu horretan, erabat "koherentea" iruditzen zaio Korrikan parte ez hartzeko erabakia hartu izana.

(Foto de ARCHIVO) Varios atletas durante el inicio de la Korrika, en la Plaza de San Juan, a 14 de marzo de 2024, en Irún, Guipúzcoa, País Vasco (España). La Korrika celebra su XXIII edición comenzando hoy, 14 de marzo, en Irún (Guipúzcoa ) y acabando el 24 de marzo en Baiona (Pontevedra). Bajo el lema 'Harro Herri', esta carrera muestra su apoyo al euskera y homenajea este año al colectivo Azterketak Euskaraz. Unanue / Europa Press 14 MARZO 2024;CARRERA;KORRIKA;EUSKERA;EUSKADI; 14/3/2024
Ane Elordi: “Ez dugu bateragarri ikusten CCOOren jardunbidea eta 'Euskara gara' aterkipean egingo dugun Korrikan parte hartzea”

Euskadi Irratiko "Faktoria" irratsaioan egindako elkarrizketan Ane Elordi Korrikaren koordinatzaileak adierazi duenez, Errenteriako Lan Deialdi Publikoan gertatu dena "mugarria" izan da Korrikako antolatzaileen ustez. Hortaz, sindikatuko kideekin egindako bileran, azaldu zieten ez zutela bateragarri ikusten haien jardunbidea eta 24. Korrikan parte hartzea.

