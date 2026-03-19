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Será noticia: inicio de Korrika, última hora en Oriente Próximo y reunión del Consejo Europeo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Imagen de Korrika 2013. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Korrikaren hasiera, Ekialde Hurbileko azken ordua eta Europako Kontseiluaren bilera
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EITB

Última actualización

-Arranque de Korrika: la iniciativa a favor del euskera recorrerá las diferentes realidades del euskera durante 11 días y 10 noches. El recorrido de esta edición tiene 2175 kilómetros y pasará por 460 municipios. La plataforma ETB ON emitirá de manera ininterrumpida la carrera.

-Última hora en Oriente Próximo: Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asalouye, en la costa sur. Se trata del mayor yacimiento de gas del mundo.

-Reunión del Consejo Europeo: veintisiete jefes de Estado o de Gobierno se reúnen en Bruselas para tratar temas fundamentales como Irán y la crisis energética, la guerra en Ucrania, Líbano y Gaza, y defensa, entre otros. 

Korrika 2026 Euskera Energía Oriente Próximo Irán Titulares de Hoy Europa Sociedad

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CC. OO. no participará en Korrika tras la decisión de AEK de apartarle del testigo por "fomentar actitudes contra el euskera"

A través de un comunicado, AEK ha aclarado que el Consejo Nacional de AEK se reunió el lunes con representantes de CC. OO. Euskadi y, dando "plena credibilidad" a la información publicada por la revista "Argia", comunicaron a los miembros del sindicato que era "incompatible promover prácticas en contra del euskera y llevar el testigo de Korrika".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (i), y la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la EHU, Marian Iriarte
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Aumenta hasta el 77,8 % el número de personas en Euskadi que prefieren vivir en una sociedad diversa

Según la última encuesta de Ikuspegi presentada hoy, el 24,2% de la población afirma haber sido testigo de situaciones de discriminación y el 14,6 % haberla sufrido en el último año a la hora de ser contratado en un trabajo o alquilar una vivienda. Los colectivos más perjudicados son, según ese estudio, las personas gitanas y las personas migrantes. 

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