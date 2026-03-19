Será noticia: inicio de Korrika, última hora en Oriente Próximo y reunión del Consejo Europeo

-Arranque de Korrika: la iniciativa a favor del euskera recorrerá las diferentes realidades del euskera durante 11 días y 10 noches. El recorrido de esta edición tiene 2175 kilómetros y pasará por 460 municipios. La plataforma ETB ON emitirá de manera ininterrumpida la carrera.

-Última hora en Oriente Próximo: Israel y Estados Unidos han atacado este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de South Pars, en Asalouye, en la costa sur. Se trata del mayor yacimiento de gas del mundo.

-Reunión del Consejo Europeo: veintisiete jefes de Estado o de Gobierno se reúnen en Bruselas para tratar temas fundamentales como Irán y la crisis energética, la guerra en Ucrania, Líbano y Gaza, y defensa, entre otros.